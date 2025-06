Timo (rechts) met zijn oorkonde. Naast hem waarnemend adjunct-directeur van de Pabo Marijke Verschuren-Cruijsbergs en stagebegeleider Lydia de Jong

Timo Fijneman is Student van het Jaar 2025. De laatstejaarsstudent aan de Pabo in Breda werd door de jury geroemd vanwege zijn bescheidenheid, inzet voor de opleiding en enthousiasme om kinderen aan het lezen te krijgen.

De Avansstudent werd maandagmiddag nietsvermoedend op zijn stageschool in Raamsdonksveer feestelijk verrast. Dat gebeurde door de redactie van Punt, zijn stagebegeleider, collega’s en de waarnemend adjunct-directeur van de Pabo.

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen



Overdonderd

‘’Ik ben overdonderd, maar vind het heel fijn om Student van het Jaar te zijn. Ik dacht al een paar weken: wanneer zou het bekend worden gemaakt? Maar ik had niet verwacht dat ik het zou worden’’, vertelde Timo nadat hij de felicitaties in ontvangst had genomen.

Volgens de jury, bestaande uit collegevoorzitter Marjan Hammersma, Student van het Jaar 2024 Joy Boellaard en Docent van het Jaar 2024 Josephine Quartel, verdient Timo dit jaar de titel. ‘’Je bescheidenheid gaf de doorslag. Je doet veel voor de Pabo en vestigt nooit de aandacht op jezelf. Iedereen die jou nomineerde, was het erover eens dat jij het verdient om in het zonnetje gezet te worden’’, blijkt uit het juryrapport.



Schijnwerpers

Hoewel de Avansstudent liever niet in de schijnwerpers staat, ontkwam hij daar bij de uitreiking niet aan. Volgens waarnemend adjunct-academiedirecteur Verschuren-Cruijsbergs en stagebegeleider De Jong mocht dat wel een keer. ‘’De spotlight heeft je gevonden en dat is terecht’’, vertelden ze bij het overhandigen van een gezonde traktatie en een kinderboek voor de leerlingen van Timo.



‘’We gunnen de wereld, Avans, de Pabo en basisscholen, veel ‘Timo-varianten’. Die is betrokken bij iedere leerling in de groep, bij medewerkers en de wereld. Een Timo-variant is een inspiratie en we gunnen de hele wereld zo’n Timo’’, klonk het lovend.

Timo is blij met de titel en vond het bijzonder om te horen dat iedereen waardeerde wat de laatstejaarsstudent doet. ‘’Ik doe dat omdat ik het leuk vind, maar dat de rest dat ook zo ervaart vind ik fijn en een goede bevestiging”, vertelde hij .



Dat de waardering niet bij woorden blijft, blijkt wel uit het feit dat de Avansstudent volgend jaar mag blijven werken op zijn stageschool. Hij staat er dan zelfstandig voor de klas. ‘’Maar eerst afstuderen en vakantie.’’