Trump wil sociale media checken van studenten die naar de VS willen

Foto: Kevin Luke via Unsplash

Amerikaanse ambassades hebben de opdracht gekregen om geen afspraken meer te maken met studenten die naar de VS willen. Hun sociale media moeten eerst goed gecheckt worden, heeft de regering-Trump besloten.

Nederlanders die een tijdje in de Verenigde Staten willen studeren moeten normaliter op gesprek komen op het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. Daarna wordt bepaald of ze een studievisum krijgen om de VS binnen te reizen.

Geen nieuwe interviewafspraken

Het lijkt erop dat voorlopig niet veel mensen daar toestemming voor zullen krijgen. Verschillende media melden dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het aanvraagproces heeft laten pauzeren. Er worden geen nieuwe interviewafspraken gemaakt. Bestaande afspraken zouden wel doorgaan.

Voordat studenten op gesprek komen, moeten eerst hun sociale media gecontroleerd worden, vindt de Amerikaanse regering. Daarbij dienen ambassades en consuls “alle beschikbare informatie” te betrekken in hun visumbesluit.

Het is nog niet duidelijk naar welke informatie de overheid op zoek is. De Amerikaanse ambassade reageerde vorige week alleen schriftelijk op vragen hierover. Visumaanvragers moeten al langer hun sociale media-accounts met de ambassade delen, schrijft een woordvoerder. Ze wil verder niet ingaan op de ‘interne procedures’ rondom een visumaanvraag.

Protesten

Het is niet ondenkbaar dat ambassades en consulaten gaan controleren of visumaanvragers bijvoorbeeld betrokken zijn geweest bij pro-Palestijnse protesten. De Amerikaanse regering liet eerder internationale studenten oppakken die zich tegen het geweld in Gaza hadden uitgesproken.

Internationals op Harvard University moesten vanwege vermeend anti-semitisme allemaal weg van Trump, maar de rechter stak daar vorige week een stokje voor. De gevolgen van een buitenlandse studentenstop kunnen groot zijn: de studentenpopulatie van Harvard bestaat voor een kwart uit internationals. Voor andere instellingen is dat percentage soms nog hoger.