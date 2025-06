Universiteitsbladen Delta, Vox en Folia winnen Kring Awards

Met een “krachtige vertelstem” in een achtergrondverhaal over sociale onveiligheid wint het Delftse universiteitsblad Delta dit jaar een Kring Award. Vox (Nijmegen) en Folia (UvA) vallen in de prijzen met een column en een foto.

Afgelopen donderdag reikte de Kring van hoofdredacteuren van media in het hoger onderwijs de jaarlijkse prijzen uit voor de beste journalistieke producties. De awards worden toegekend tijdens het Kringcongres. Dit jaar waren er drie categorieën: foto, column en achtergrondverhaal.

De prijs voor het achtergrondverhaal werd gewonnen door Annebelle de Bruijn en Marjolein van der Veldt van Delta met hun onderzoek ‘Slachtoffers van sociale onveiligheid delven op de TU altijd het onderspit’.

Volgens de jury “deinzen ze er niet voor terug om als vertellers de lezer aan de hand te nemen en door een wereld van angst te leiden.” In hun artikel belichten de auteurs de sociale onveiligheid van medewerkers op de universiteit en ze laten zien hoe moeilijk het is voor slachtoffers om zich uit te spreken.

Column en foto

De categorie column werd gewonnen door Adriaan Duiveman van Vox (het blad van de Radboud Universiteit) met zijn column over ‘contraire academici’. Volgens de jury schrijft Duiveman “trefzeker en niet ongeestig” en “in een paar honderd woorden lukt het hem galant gehakt te maken van doorgeschoten woke-critici”.

Ook mochten dit jaar de bezoekers van het Kringcongres hun stem uitbrengen voor de beste foto. De prijs ging naar Romain Beker, fotograaf van de Folia (van de Universiteit van Amsterdam). Hij maakte in maart een foto van een pro-Israëlische UvA-alumnus en een pro-Palestijnse demonstrant, toen zo’n veertig UvA-alumni hun diploma inleverden uit protest tegen het Israël-beleid van de universiteit.