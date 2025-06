Vindicat-student verliest kort geding tegen schorsing

Een lid van het Groningse studentencorps Vindicat die een medelid zou hebben mishandeld, is het niet eens met zijn schorsing. Hij dreigde het lustrumfeest te missen en stapte naar de rechter, maar die geeft hem ongelijk.

De student werd eind december voor 22,5 maanden geschorst via het eigen tuchtrecht van Vindicat. In de toiletten van het verenigingsgebouw had hij volgens getuigen een ander corpslid in een houdgreep genomen en was hij weggelopen terwijl zijn slachtoffer bewusteloos op de grond lag.

De student vond de straf onterecht en spande een kort geding aan. Hij had haast omdat hij het lustrumfeest van Vindicat in juli wil kunnen bijwonen.

De rechtbank is niet bereid om de schorsing ongedaan te maken omdat Vindicat procedureel juist heeft gehandeld en het recht had om de student te schorsen. Hij is dus voorlopig niet welkom op de vereniging en moet tweeduizend euro proceskosten betalen.

Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat Vindicat heeft aangeboden om “op zeer korte termijn” een herzieningsprocedure te beginnen. Als de schorsing wordt opgeheven, kan de student mogelijk alsnog bij het lustrumfeest aanwezig zijn.