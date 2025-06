Vrijdag rijden er geen NS-treinen, zorg zelf voor vervoer zegt Avans

Illustratie: Daan van Bommel

Studenten en medewerkers die komende vrijdag met de trein reizen, hebben pech. Door een aangekondigde personeelsstaking rijden er namelijk geen NS-treinen.

Volgens de NS gaat het om een 24-uursstaking die begint op vrijdagochtend om 04.00 uur en eindigt op zaterdagochtend om 04.00 uur. Er is geen alternatief vervoer in de vorm van bussen. Studenten en medewerkers die op Avans moeten zijn voor colleges of tentamens, zullen zelf moeten zorgen voor vervoer, zegt Marjan Hammersma namens het college van bestuur (cvb).

Voor dinsdag 10 en maandag 16 juni zijn ook stakingen aangekondigd. Deze zijn nog niet definitief, maar Avans vraagt docenten en medewerkers wel al voorbereidingen te treffen. Zoals het anticiperen op deze stakingen, geplande activiteiten eventueel te verzetten, roosterwijzigingen te communiceren aan studenten en coulant om te gaan met studenten die door deze stakingen later of niet aanwezig te zijn. Ook worden examencommissies opgeroepen daar waar nodig coulant om te gaan met herkansingen en toetsen op deze dagen.

Toetsweek

De staking op maandag 16 juni valt ongelukkig, het is dan namelijk toetsweek. Op die dag stelt Avans de parkeerterreinen open voor studenten. Mocht daar geen parkeerplek meer zijn, dan kan men uitwijken naar bijvoorbeeld parkeergarages in de buurt. De kosten daarvan worden niet vergoed. Medewerkers die parkeren bij het Paleiskwartier in Den Bosch kunnen (zoals gebruikelijk) hun parkeerticket laten scannen bij de receptie en gratis uitrijden.