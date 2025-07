Aantal kamers op verhuursites drastisch verminderd

Illustratie: Freepik

Het aanbod van studentenkamers op verhuurwebsites is met bijna 30 procent afgenomen, meldt dagblad NRC. Veel huurbazen zouden hun studentenhuizen opdoeken en in de verkoop doen.

De krant analyseerde data van de website rent.nl, die naar eigen zeggen verhuuradvertenties van honderden websites verzamelt, en keek naar het aanbod van woningen tot 25 m2 een jaar geleden en nu. Het gaat dus om kamers en kleine woningen.

In de tien studentensteden met de meeste geadverteerde kamers is het aanbod alleen in Arnhem en Groningen enigszins toegenomen. In Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Den Haag ging het aantal advertenties rond de 40 procent omlaag.

Het is een indicatie van de toestand op de woningmarkt. De politiek probeert de gevolgen van de woningnood te beperken met wetgeving die bijvoorbeeld de huurprijzen in toom houdt en de huurbescherming verbetert, maar dat maakt studentenhuizen minder lucratief en daardoor lijkt het aanbod te dalen: huisbazen verkopen hun woningen. Bepaalde uitzonderingen voor studentenwoningen helpen kennelijk niet genoeg.

Alarmbellen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) waarschuwde twee jaar geleden voor dit probleem.

“Alle alarmbellen gaan af”, zei de toenmalige voorzitter. Ook verhuurders en makelaars lieten dit weten.

De LSVb bepleitte huurtoeslag voor kamerbewoners, zodat de huren konden stijgen. Dat moet ervoor zorgen dat studentenhuizen op de markt bleven. Die huurtoeslag is er niet gekomen: de politiek vindt dat te duur.

Intussen wil het ministerie van Volkshuisvesting de terugkeer van de hospita aanmoedigen, bijvoorbeeld door de huurbescherming van hun kamerbewoners te beperken. Bij verkoop van de woning moet de hospita de huurder eruit kunnen zetten.

Extra studentenwoningen bouwen is ook een ambitie, die op gespannen voet staat met de wens om huurprijzen in de sociale sector te bevriezen. Als de huren niet mogen stijgen zouden de corporaties te weinig geld hebben voor nieuwbouw.

Internationalisering

Sommige politieke partijen geven de toestroom van buitenlandse studenten de schuld van woningnood. Dit standpunt vertaalde zich in een weerzin tegen Engelstalig onderwijs, al lijken de meeste partijen inmiddels overtuigd door kritiek van grote bedrijven en grensregio’s dat internationals juist broodnodig zijn.