Eén op vier Europese studenten krijgt hier basisbeurs

Lang niet alle Europese studenten in het Nederlandse hoger onderwijs maken gebruik van de studiefinanciering. Slechts één op de vier krijgt een basisbeurs, meldt demissionair minister Bruins. Dit kost 186 miljoen euro.

Studenten uit andere Europese landen hebben hier – onder bepaalde voorwaarden – recht op studiefinanciering. Met name rechtse en populistische partijen maken zich zorgen hierover: lopen de kosten niet uit de hand? En heeft de basisbeurs een aanzuigende werking?

Het kabinet probeert dit te monitoren. De eerste uitkomsten zijn donderdagmiddag, met mitsen en maren omkleed, naar de Tweede Kamer gestuurd.

De totale studiefinanciering kost 2,8 miljard euro. Daarvan gaat 186 miljoen euro naar internationals, staat in een brief van demissionair minister Bruins (Onderwijs) aan de Tweede Kamer. Dat is nog geen 7 procent van de kosten.

Gestegen

Van de Europese studenten maakt 26 procent gebruik van de Nederlandse studiefinanciering. Dat was in 2022 slechts 12 procent, toen er nog geen basisbeurs was. Alles bij elkaar groeide het aantal internationals met studiefinanciering van 17 duizend in 2022 naar 39 duizend in 2024 (met basisbeurs).

Het is makkelijker geworden om studiefinanciering te krijgen na diverse rechtszaken over de voorwaarden. Sommige Europese studenten moeten een band met Nederland aantonen door hier een bijbaan te hebben: het aantal werkuren is door rechters naar beneden geschroefd.

Dubbele stufi

In de Tweede Kamer, met name bij regeringspartij NSC, leven zorgen over dubbele studiefinanciering: wat weerhoudt internationale studenten ervan om zowel in Nederland als in eigen land een beurs aan te vragen, ook al mag dat eigenlijk niet?

Nederland wisselt nog geen stufi-gegevens uit met andere landen. Het heeft wat voeten in de aarde om die uitwisseling op gang te krijgen, schrijft demissionair minister Eppo Bruins. Bij gebrek aan Europese regels hierover zou Nederland met landen zoals Duitsland, Italië en Roemenië aparte afspraken moeten maken.

Dat heeft niet altijd zin: sommige landen hebben geen ‘meeneembare studiefinanciering’ voor studenten die de grens over gaan. Volgens Bruins zal die uitwisseling “de nodige capaciteit vergen en is de opbrengst onzeker”. Hij komt er nog op terug.