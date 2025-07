Eerste Kamer stemt nog niet over nieuwe onderwijsbezuinigingen

Illustratie: Elmarye Aaij

Vandaag gaat de Eerste Kamer nog niet akkoord met de nieuwe onderwijsbezuinigingen van het kabinet. De senatoren willen eerst schriftelijke vragen stellen, ook over het staken van dierproeven op apen.

Zo’n 400 miljoen euro aan nieuwe bezuinigingen op onderwijs (waarvan een deel op hoger onderwijs) vloeien voort uit de Voorjaarsnota van het inmiddels gevallen kabinet. De Tweede Kamer ging er vorige week mee akkoord.

Maar toen is er ook een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen over dierproeven op apen in het BPRC (Biomedical Primate Research Centre) in Rijswijk, mede dankzij steun van de PVV. Het centrum zou het aantal dierproeven in vijf jaar tijd naar nul moeten terugbrengen.

Ontsteltenis

Senator Frans van Knapen (BBB) is daar niet blij mee, want hij meent dat dierproeven op apen heel belangrijk zijn. Bovendien kun je lopend onderzoek van een wereldvermaard instituut niet zomaar afbreken, was een van zijn argumenten.

Dit zei hij tijdens een vergadering over de planning van de Eerste Kamer, dus de andere senatoren haakten er niet op in. Anders zou een van hen waarschijnlijk vragen waarom zulke argumenten bij de rest van de onderzoeksbezuinigingen voor BBB geen rol spelen.

Hoe dan ook wil BBB nu schriftelijke vragen stellen en dat vonden de andere partijen prima. Sommige ervan zijn van plan om tegen de gewijzigde begroting te stemmen en een extra vragenronde kan geen kwaad. Het debat over de onderwijsbegroting, dat vandaag op de agenda stond, gaat dus niet door.

Pas na de vakantie, op 9 september, praat de Eerste Kamer verder over de wijziging van de begroting, als de schriftelijke vragen zijn beantwoord. Dat is vlak voor Prinsjesdag, wanneer het demissionaire kabinet de begroting voor 2026 presenteert en het de financiële koers misschien weer een beetje bijstuurt.

Met name de “heel lelijke” bezuiniging op de onderwijskansenregeling in het voortgezet onderwijs had minister Bruins buikpijn bezorgd, zei hij vorige week in de Tweede Kamer. De bewindslieden van OCW zoeken “passende oplossingen” om de bezuiniging ongedaan te maken.

Verkiezingen

In het najaar zijn ook verkiezingen. Sommige partijen willen helemaal niet op onderwijs bezuinigen, maar juist meer geld eraan uitgeven. Gaan de senatoren wel of niet akkoord met de nieuwe onderwijsbezuinigingen? Het wordt vermoedelijk onderdeel van de verkiezingscampagne.