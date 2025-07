Geklapte coalitie steunt extra bezuinigingen op onderwijs

Illustratie: Lotte Verheul

Ook nu de PVV uit het kabinet is gestapt stemt deze partij voor extra bezuinigingen op onderwijs, net als VVD, NSC en BBB. Alleen hebben zij geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Donderdagmiddag stemde per ongeluk ook GroenLinks-PvdA vóór de nieuwe bezuinigingen op het onderwijs. Hoe dat kan? Foutje, zegt Tweede Kamerlid Luc Stultiens achteraf. “We hebben het gecorrigeerd en zullen in de Eerste Kamer tegen stemmen.”

In minder dan een uur tijd joeg de Kamervoorzitter donderdag, op de laatste dag voor het politieke reces, enkele honderden moties plus allerlei amendementen en wetsvoorstellen door de Tweede Kamer. Daar zat dus ook een pakket van 400 miljoen euro aan extra bezuinigingen op onderwijs bij, waarvan bijna zestig miljoen op het hoger onderwijs.

Ook NSC

De coalitie stemde unaniem voor die bezuinigingen. De voorstellen van oppositiepartijen om allerlei kortingen terug te draaien kwamen niet aan een meerderheid. Ook coalitiepartij NSC, die tijdens eerdere debatten nog mee leek te voelen met de oppositie, stemde uiteindelijk toch met de bezuinigingen in.

Het hoger onderwijs zou daardoor dit jaar twee miljoen euro minder bekostiging krijgen en volgend jaar gaat er 23 miljoen vanaf. De korting moet in de jaren daarna oplopen tot structureel 58 miljoen euro. Dit vloeit voort uit de Voorjaarsnota van het kabinet.

Maar daar moet de Eerste Kamer nog mee instemmen. De Senaat praat er dinsdag over en kan er dan ook over stemmen, maar misschien gebeurt dat pas na de zomer.

Onderwijskansen

De meest omstreden bezuiniging is die van 177 miljoen euro op de onderwijskansenregeling. Met dit geld betaalt het voortgezet onderwijs de ondersteuning van kwetsbare leerlingen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is tegen deze bezuiniging, maar de coalitiepartijen steunden hem op de valreep dus toch.

Dat komt wellicht door de toespelingen van onderwijsminister Eppo Bruins tijdens het vorige debat erover. De bezuiniging op de onderwijskansenregeling gaat pas in 2027 in en Bruins suggereerde dat in de komende miljoenennota (gepresenteerd op de derde dinsdag van september) misschien al iets aan deze korting gedaan kan worden. Met alleen de coalitiepartijen heeft hij immers geen meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn extra bezuinigingen.

Saillant

In de verwachting dat Bruins hen redt konden coalitiepartijen NSC en BBB donderdagmiddag voor de bezuinigingen stemmen en tegelijkertijd voor een motie die oproept de bezuiniging op de onderwijskansenregeling terug te draaien.

Saillant detail: de motie stelt dat deze partijen tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota “tot diep in de nacht” een bezuiniging op de subsidie bedachten, “zonder dat coalitieleiders wisten wat de effecten waren”. NSC en BBB zijn het daar kennelijk mee eens.

Bij de VVD en de PVV voelden ze niet de behoefte om hun eigen partijleiders voor de bus te gooien. Zij stemden zoals verwacht tegen de motie. Van hen hoeft er niets teruggedraaid te worden.