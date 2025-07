Kroonprinses kiest voor rechtenstudie en Defensie

Foto: RVD – Martijn Beekman

Prinses Amalia gaat volgend jaar rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam, maar ze wordt ook werkstudent in het leger. Dat heeft het Koninklijk Huis gisteren bekendgemaakt.

De kroonprinses is bijna klaar met haar bachelor politics, psychology, law and economics (PPLE). Ze gaat daarna aan dezelfde universiteit een tweede bachelor volgen: Nederlands recht.

Maar ze gaat de komende twee jaar ook meedoen aan het opleidingsprogramma Defensity College, waarin ze wordt opgeleid tot militair reservist. De fysieke trainingen gaat ze volgen zodra ze van haar gebroken arm is hersteld.

Korporaal

Het programma Defensity College is een ‘militair werkstudentenprogramma’ voor studenten van hogescholen en universiteiten. “Wij bieden jou tijdens je studie een unieke bijbaan en leiden je op tot militair”, staat op de website.

Deelnemers worden aangesteld als korporaal en ze zijn wekelijks een of twee dagen in touw. Ze krijgen ervoor betaald. Een 21-jarige korporaal zoals Amalia zou bij een fulltimebaan 2.500 euro per maand verdienen, dus dat is voor Amalia in principe 500 à 1.000 euro.

Er is een ‘vormingsprogramma’ waarin de studenten over het leger leren. Ook krijgen ze de algemene militaire opleiding voor reservisten, waarin ze bijvoorbeeld leren schieten en een gasmasker leren gebruiken. Ethiek en militair recht komen ook aan bod. Hun basisvaardigheden moeten ze daarna jaarlijks opfrissen. Daarnaast kunnen ze trainingen krijgen in bijvoorbeeld cyber security en ‘beleidsmatig schrijven’.

“Na Defensity College heb je een goed gevulde rugzak voor de rest van je carrière”, staat op de website. Als je wilt, kun je beroepsmilitair, reservist of burgermedewerker worden. Of in Amalia’s geval koningin.

Koning

Koning Willem-Alexander was ook militair. Tot hij koning werd was hij commandeur in de marine, brigadegeneraal in de landmacht en commodore in de luchtmacht. Bovendien was hij “adjudant in buitengewone dienst” van zijn moeder, toenmalig koningin Beatrix.