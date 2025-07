Oppositie: ‘Kabinet rijdt met extra bezuinigingen op heel harde muur af’

Via: Tweede Kamer



Het kabinet krijgt de extra onderwijsbezuinigingen in de Voorjaarsnota straks niet door de Senaat, waarschuwt de oppositie in de Tweede Kamer. Maar minister Bruins ziet vooralsnog geen mogelijkheden om ze te schrappen.

Dinsdagavond overlegde de Tweede Kamer met minister Bruins en staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs over de 400 miljoen euro aan nieuwe bezuinigingen in de Voorjaarsnota die ook het hoger onderwijs raken.

Harteloos

D66-woordvoerder Ilana Rooderkerk noemde met name het afschaffen van de onderwijskansenregeling voor kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs harteloos. Samen met CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 had D66 vorige maand al een amendement ingediend om de nieuwe bezuinigingen tegen te houden.

Dit zogenoemde monsterverbond van partijen, dat er eind vorig jaar nog in slaagde om een deel van de eerdere bezuinigingen op onderwijs en onderzoek van tafel te krijgen, is boos dat de coalitiepartijen toch weer voor 400 miljoen willen gaan snijden.

D66 waarschuwde het demissionaire kabinet gisteren “dat het nog steeds op een heel harde muur afrijdt”. De drie coalitiepartijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer en al helemaal niet in de Senaat. Bovendien is ook NSC kritisch over de bezuiniging.

Het amendement van het monsterverbond was al eerder ontraden door minister Heinen van Financiën en minister Bruins wilde hier dinsdagavond niet van afwijken omdat er wat hem betreft geen dekking mag worden gezocht bij andere ministeries of in nieuwe belastingverhogingen.

Heel lelijk

Wel herhaalde hij dat de “heel lelijke” bezuiniging op de onderwijskansenregeling hem buikpijn had bezorgd. Hij en staatssecretaris Paul gaan daarom op zoek naar “passende oplossingen” om de bezuiniging eventueel in een later stadium alsnog ongedaan te maken.

Mogelijk hoeft dat niet als de Kamer donderdag instemt met het amendement van het ‘monsterverbond’. Dan wordt er ook gestemd over de verdergaande amendementen van de linkse oppositie en D66 om alle bezuinigingen op het hoger onderwijs en onderzoek terug te draaien.