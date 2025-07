Sabine Bakkum is Avans Ondernemer van het Jaar

Ondernemer van het jaar 2025

Ze presteerde jarenlang in de topsport, maar ruilde het turnpakje in voor een ondernemersjasje: Sabine Bakkum. Tijdens de Business Booster Borrel in OpenX werd ze uitgeroepen tot Avans Ondernemer van het Jaar. Haar bedrijf VitsAll is een platform dat zich richt op vitaliteit op de werkvloer.

De ondernemersprijs voelt voor Sabine als een erkenning. “Ik had het totaal niet verwacht, maar het voelt heel bijzonder. Het is een bevestiging dat hard werken, nieuwsgierig blijven en gewoon durven heel ver kan brengen.”

Van turnen naar ondernemen

Sabine was jarenlang actief als topturnster en trainde op hoog niveau in Amsterdam en Utrecht. “Ik trainde zo’n 24 uur per week, totdat blessures me uiteindelijk dwongen te stoppen,” vertelt ze. In 2014 werd ze Nederlands kampioen en later, tijdens een internationale trainingsstage in Amerika, werd ze uitgeroepen tot Most Dedicated Gymnast. “Ik weet wat het is om ergens helemaal voor te gaan.”

Toen ze op haar achttiende stopte met turnen, begon ze tegelijkertijd aan de opleiding Commerciële Economie bij Avans. Al snel vond ze haar draai in Breda, onder meer als bootcamp-instructeur bij een lokale sportschool. Daar ontstond haar eerste ondernemersidee: stoffen weerstandsbanden als alternatief voor rubberen varianten die vaak stuk gingen. Ze personaliseert ze met namen of quotes, en zo werd Sbands geboren. Haar eerste product en onderneming.

Zit niet stil

Sabine keek verder dan alleen producten. Ze onderzocht de vraag hoe medewerkers op de werkvloer gezonder en vitaler kunnen leven. “Ik heb meer dan zestig bedrijven gesproken, van CEO’s tot HR-medewerkers, om te begrijpen waar de behoefte ligt.” Die gesprekken vormden de basis voor haar tweede bedrijf: VitsAll.

Het platform helpt bedrijven en medewerkers op het gebied van beweging, voeding en mentale gezondheid. Wat het onderscheidend maakt, is volgens Sabine de speelse aanpak. “We werken met een digitale coach in de vorm van een vosje: Vitzy. Een soort Duolingo voor vitaliteit.”

Snelle groei en grote ambities

Wat begon als een idee voor school groeide in korte tijd uit tot een serieuze onderneming. Sabine won meerdere pitchwedstrijden, waaronder Dragons’ Den in Istanbul. Ook werd ze uitgenodigd voor evenementen in Noorwegen en Frankrijk. In december lanceerde ze samen met haar team officieel VitsAll. “Vanaf toen is het eigenlijk gaan vliegen.”

Ondertussen combineerde ze alles met haar studie aan Avans. “Ik kon gelukkig veel integreren, zoals stage en afstuderen binnen mijn eigen bedrijf. Maar de afgelopen maanden werd het echt lastig te combineren. Gelukkig zit ik nu in mijn laatste jaar.”

“Je hoeft niet perfect te zijn”

Sabine ziet haar topsportmentaliteit als een belangrijke drijfveer. “Ik ben altijd gemotiveerd geweest om doelen te behalen. Dat zit gewoon in me.” Tegelijkertijd wil ze geen perfect plaatje ophangen. “Er zijn ook genoeg obstakels geweest, momenten dat het niet liep of dat ik twijfelde.” Juist dan, zegt ze, moet je in beweging blijven, letterlijk en figuurlijk.

Voor andere studenten met ondernemersambities heeft Sabine een duidelijke boodschap: “Wacht niet op het perfecte moment. Begin gewoon. Je hebt een nee, maar een ja kun je altijd krijgen.”

Op dit moment rondt Sabine haar studie af en daarna stort ze zich fulltime op VitsAll. “We hebben grote plannen en willen internationaal verder groeien. Maar eerst die verdediging op Avans halen natuurlijk.”