Studenten maken drones om zwerfafvalprobleem op te lossen

Drone Challenge 2025

Hoe kunnen drones bijdragen aan de opruiming van zwerfafval? Die vraag stond centraal bij de Drone Challenge, waar studenten van verschillende onderwijsinstellingen aan werkten. Bij de Brainport Industry Campus in Eindhoven presenteerden studenten vrijdag waar ze de laatste vijf maanden aan werkten.

Applaus klinkt wanneer de drone onder besturing van piloot Luuk Rikken, derdejaarsstudent Elektrotechniek bij Avans in Den Bosch, van een platform opstijgt. Niet veel later landt het apparaat op een wit kruis, waarna het de route richting vastgeplakte flesjes en blikjes op de grond vervolgt. Wanneer het uiteindelijk een leeg blikje cola met succes in een afvalemmer werpt, klinkt opnieuw applaus en verlaat Luuk tevreden het parcours.

Zwerfafval

De Drone Challenge vond net als vorig jaar plaats bij Brainport Industries Campus in Eindhoven. Dit keer niet binnen, maar op de derde etage van een parkeergarage buiten. Zes teams met zo’n dertig deelnemers van onderwijsinstellingen Avans, Fontys, Summa College en Ter AA deden mee. De editie stond in het teken van het ontwikkelen van een drone die zwerfafval uit de natuur kan oppakken.



Tevreden

Na afloop van de vlucht kijkt de groep tevreden terug op hoe het ging. ”De flesjesherkenning ging heel goed, net als het oppakken en laten vallen. We zijn blij’’, zegt Elvira Schinkel, derdejaarsstudent Werktuigbouwkunde op Avans.



Samen met vier groepsgenoten, ook allemaal afkomstig van technische Avansstudies, werkte ze de laatste vijf maanden aan het project. In eerste instantie dachten ze dat ze de hele drone zelf zouden bouwen, maar al snel kwamen ze erachter dat ze het grijpmechanisme moesten maken. ‘’Ook dat was leuk. Er kwamen veel technische uitdagingen bij kijken. Zo krijg je met luchtstromingen te maken en moest de drone onder een gewichtslimiet blijven. Met een 3D-printer maakte ik thuis veel frames”, vertelt Elvira.



De Avansstudent kende de meeste van haar groepsgenoten voor het project nog niet. Sommigen volgen naast Elektrotechniek ook een andere studie. ‘’Maar dat was leuk. Iedereen had zijn eigen gebied. De een wist veel van AI, de ander weer veel van mechanische componenten. Zo leerden we van elkaar’’, zegt de student, die tot aan de finaledag niet zoveel bezig was met winnen. ‘’Maar dat is toch anders nu we hier zijn. Als je hier staat, ga je voor de winst.’’

Een van de opdrachten was om de drone blikjes of flesjes te laten oprapen en in een afvalemmer te laten deponeren.

Volgens Robert Wit, mede-organisator, is het onderwerp zwerfafval opruimen een relevant onderwerp voor de studenten om mee aan de slag te gaan. ‘’Jaarlijks belandt er vijftig miljoen kilo zwerfafval in de natuur. Het breekt moeilijk af, is slecht voor vogels en verdwijnt vaak in rivieren en zee’’, zegt hij. ‘’Voor het Ministerie van Infrastructuur is dat een enorme kostenpost. Ze zetten er veel mensen op om het afval op te ruimen.’’

De teams, die gedurende het project coaching kregen, moesten drie opdrachten uitvoeren. De drone moest opstijgen en landen op een kruis, met AI detecteren waar flesjes op de grond lagen en deze vervolgens ook in een afvalemmer deponeren.



Effectief

Wit zegt dat werken met drones een goede manier kan zijn om het probleem in de toekomst aan te pakken. ‘’Drones komen makkelijk op plekken die moeilijk toegankelijk zijn voor mensen. Ze kunnen ook effectiever werken of helpen bij het detecteren van bijvoorbeeld kadavers of drugsafval’’, vertelt hij.



Nieuwe manieren bedenken

Dat drones een essentiële rol kunnen gaan spelen bij het opruimen van zwerfafval, vindt ook Martin Krastev. Hij studeert Mechanical Engineering op Fontys en was onderdeel van een team met deelnemers van Summa College en Ter Aa. ‘’De natuur zelf en mensen zijn niet genoeg om het afvalprobleem op te lossen. We moeten nieuwe technologische manieren bedenken’’, zegt hij vlak voor zijn groepje aan de beurt is het parcours af te leggen.



De groep bedacht een concept waarbij een drone door de lucht vliegt en vervolgens met AI-visie kan detecteren waar afval ligt. Daarop verstuurt de drone coördinaten naar een wagen, die in een ideaal scenario vervolgens zelf naar het afval kan rijden om het op te halen. ‘’Heel uitdagend en tijdrovend. We hadden weinig tijd, moesten vaak overwerken. Zeker de laatste tijd was het hard werken. Het kan altijd beter, maar we zijn met een mooi ontwerp gekomen’’, zegt de student.



Werken met groepsgenoten die hij niet kende, maakte de challenge nog wat uitdagender. ‘’Maar we het gaan doen en waren een goed team’’, vertelt Martin, voor wie winnen niet het meest belangrijke van de dag was. ‘’Dat we in de tijd die we hadden zoveel hebben kunnen doen, maakt ons al winnaars.’’

De groep van Avansstudent Elvira werd als winnaar van de challenge verkozen. Haar team werd het best beoordeeld op design, technische keuzes en de werking.