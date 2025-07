Vergoeding voor Avansstudenten in medezeggenschapsorganen stijgt

Illustratie: Joris Habraken

Studenten in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), opleidingscommissies en academieraden krijgen een hogere vergoeding. De AMR stemde in met een voorstel voor een vergoeding van 17 euro per uur, in plaats van de 11,99 euro die studenten tot nu toe kregen. De verhoging geldt met terugwerkende kracht voor dit collegejaar.

Volgens Melvin van der Looij, die als studentlid in de AMR betrokken was bij het proces, is dat een flinke stijging maar wel een waar goed over na is gedacht. Zo is de vergoeding sinds 2015 hetzelfde en is deze nooit opnieuw geïndexeerd. ‘’We wilden dat het bedrag concurrerender zou worden met het bedrag dat studenten verdienen bij een bijbaan’’, vertelt hij.

Melvin vergelijkt het met werken bij Albert Heijn. Als het uurloon daar een stuk hoger ligt dan wat je als vergoeding ontvangt bij bijvoorbeeld de AMR, is volgens hem niet iedereen in de financiële positie om voor medezeggenschapsvergoedingen te kiezen. ‘’Het is belangrijk om die drempel weg te halen.’’

Waardering

Volgens Melvin, derdejaarsstudent Bestuurskunde, spreekt uit de verhoging een stuk waardering vanuit Avans voor het werk dat gedaan wordt. ‘’Medezeggenschap raakt direct aan de kwaliteit van opleidingen en het primaire proces. We zijn blij dat er naar ons is geluisterd. Dit betekent dat we studenten kunnen trekken of behouden die anders voor een bijbaan zouden gaan.’’ Naast de verhoging, gaat het aantal uitbetalingen van tien naar twaalf per jaar. In de maanden juli en augustus krijgen studentleden nu ook uitbetaald. Studenten in de AMR krijgen een vergoeding voor maximaal 34.6 uur per maand, voor studenten in academieraden ligt dit aantal op 17.2 uur en voor studenten in opleidingscommissies op 8.65 uur.

Landelijke politiek

Het initiatief voor een verhoging, die nog niet op iedere onderwijsinstelling is doorgevoerd, komt vanuit de landelijke politiek. Na een motie in de Tweede Kamer die opriep tot meer waardering voor medezeggenschap, ging toenmalig onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de slag met een plan om tot een verhoging van de huidige tarieven te komen. Dat deed hij in samenspraak met brancheorganisaties Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond.

Wat later volgden de eerste gesprekken tussen het college van bestuur van Avans en leden uit de AMR. ‘’Daar kwam een eerste bedrag uit van 15.63 euro per uur. Maar we wilden concurrerender zijn en zagen dat er op bijvoorbeeld Fontys een hogere vergoeding was. Het college van bestuur besloot te kijken naar een totaalbedrag en kwam uit op 17 euro per uur. Daar zijn we blij mee’’, aldus Melvin. Bang dat studenten nu voor het geld gaan kiezen door de verhoging, is de Avansstudent niet. Melvin is vooral blij dat studenten een hogere vergoeding krijgen voor het werk.

Terugwerkende kracht

Met terugwerkende kracht geldt de regeling ook voor dit collegejaar. Dat betekent dat studenten die dit jaar een medezeggenschapsfunctie hebben vervuld, recht hebben op de verhoging voor dit hele jaar. Ook als ze dat momenteel niet meer doen. Dit geldt voor studenten die nog staan ingeschreven als Avansstudent. Tot medio december kunnen studenten een declaratie indienen.