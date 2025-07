Voorlopige aanmeldingen voorspellen iets minder eerstejaars

Op de drempel van de zomervakantie is het aantal voorlopige aanmeldingen voor het hoger onderwijs lager dan vorig jaar. Bij de universiteiten scheelt het weinig, bij de hogescholen is het gat iets groter.

Wo

Vorig jaar om deze tijd hadden zich 59.700 Nederlandse studenten aangemeld voor een bacheloropleiding aan de Nederlandse universiteiten. Dit jaar zijn het er 59 duizend: een klein verschil.

De voorlopige aanmeldingen zijn altijd veel hoger dan het definitieve aantal eerstejaars studenten, want ongeveer een op de drie haakt alsnog af. Ze halen bijvoorbeeld hun eindexamen niet of besluiten toch iets anders te gaan doen. Vorig jaar telden de universiteiten uiteindelijk 40.500 eerstejaars. De aanmeldingen zeggen vooral iets over de trend.

Hier komen de internationale studenten nog bovenop. Als de voortekenen niet bedriegen, neemt ook hun aantal af. De telling staat nu op 34.800 aanmeldingen: 6 procent in de min. Het aantal internationale eerstejaars kwam vorig jaar op 17.900 uit en kan dus dalen tot minder dan 17 duizend dit jaar.

Hbo

Bij de hogescholen is de krimp voelbaar: hun bacheloropleidingen tellen momenteel 4,6 procent minder aanmeldingen dan vorig jaar om deze tijd. Het gaat van 132 duizend naar 126 duizend.

Bacheloropleidingen in de techniek lijken bijna 8 procent minder studenten te trekken en de teller staat op 5,6 procent minder voor de vele economische hbo-studies. Alleen opleidingen voor het onderwijs en de gezondheidszorg staan nipt in de plus.

Maar ook in het hbo geldt dat de voorlopige aanmeldingen behoorlijk afwijken van het uiteindelijke aantal inschrijvingen, alleen al omdat de Vereniging Hogescholen ook alle studenten meetelt die van studie willen wisselen. Die 132 duizend aanmeldingen leidden vorig jaar bij de start van het studiejaar tot 88.500 eerstejaars. Net als bij de universiteiten is dat dus een derde minder.

De cijfers kunnen de verkeerde indruk wekken. Vorig jaar leken de hogescholen ook enkele procenten te krimpen, terwijl er uiteindelijk evenveel eerstejaars waren als het jaar ervoor.