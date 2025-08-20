Terug naar overzicht

Beurzenregen voor onderzoekers

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 20 augustus 2025

Leestijd: 2 minuten

Wat vind jij ervan?

reageer
Illustratie: Elmarye Aaij

De Nederlandse onderzoeksfinancier NWO kende deze zomer tweehonderd Veni-beurzen toe. Daar kwamen nog twaalf beurzen van de Europese Onderzoeksraad bovenop. De meeste gingen naar de Universiteit Utrecht en de TU Delft.

Midden juli maakte NWO tweehonderd veelbelovende wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstellingen blij met een Veni-beurs van maximaal 320 duizend euro. Met de beurs kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 

Voor de Veni-ronde van 2024 hadden zich 1.365 kandidaten aangemeld, en 469 mochten een volledige aanvraag indienen. Van de tweehonderd toewijzingen gingen er 89 naar mannelijke en 109 naar vrouwelijke kandidaten; honoreringspercentages van respectievelijk 13 en 16 procent. Bij twee toegewezen projecten is het geslacht van de onderzoeker niet bekend. 

In de domeinen exacte en natuurwetenschappen (ENW), sociale en geesteswetenschappen (SGW), en toegepaste en technische wetenschappen (TTW) is extra geld beschikbaar gesteld ter stimulering van vrouwelijke onderzoekers. Daardoor konden er in totaal acht extra Veni-beurzen aan vrouwen worden toegekend.

De meeste beurzen gingen naar onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Veni-beurzen 2024ENWSGWTTWZonMWTotaal
Universiteit Utrecht915125
TU Delft1211124
Universiteit van Amsterdam1010121
Amsterdam UMC11213
Universiteit Leiden47112
Vrije Universiteit Amsterdam2810
Rijksuniversiteit Groningen 2810
TU Eindhoven32510
Radboud Universiteit Nijmegen549
Universiteit Maastricht5139
Wageningen Universiteit3418
Erasmus Universiteit Rotterdam88
Erasmus MC77
Universiteit Twente2226
Leiden UMC11136
Prinses Máxima Centrum224
UMC Utrecht123
Nationaal instituut voor subatomaire fysica33
Radboud UMC112
Tilburg University22
Nederlands Kanker Instituut22
UMC Groningen11
NBC Naturalis11
Maastricht UMC11
NIOZ11
Nederlands Instituut voor Ecologie11
KNAW11
Totaal66782531200

Proof of concept-beurzen

Er werd deze zomer ook Europees onderzoeksgeld verdeeld. Twaalf wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstellingen die eerder al financiering van de ERC hadden gekregen, ontvangen nu een proof of concept-beurs ter waarde van maximaal 150 duizend euro. Daarmee kunnen ze aan de praktische toepassing van hun onderzoek werken.

Bijna een derde van de 480 aanvragen werd gehonoreerd. De meeste beurzen gingen dit keer naar onderzoekers in Duitsland (27), Spanje (20) en het Verenigd Koninkrijk (17). De Universiteit Utrecht en de TU Delft scoorden opnieuw goed met ieder drie beurswinnaars.

Proof of concept 2024 DL1
Universiteit Utrecht3
TU Delft3
Universiteit Leiden2
Rijksuniversiteit Groningen 2
Universiteit van Amsterdam1
NWO-Instituten1
Totaal12

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Illustratie: Daan van Bommel

Werkdruk verlagen in tijden van schaarste

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 06 maart 2025

Lees meer

Negen Nederlandse universiteiten bij beste 200 in Shanghai Ranking

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 19 augustus 2025

Lees meer

Laatste nieuws

do 15:45

Hete hangijzers in verkiezingsprogramma’s

do 11:00

Cobex: procedurefout geeft student kans op nieuw onderzoek in plagiaatzaak

wo 15:00

Korting voor Oekraïense eerstejaars bijna overal verdwenen

wo 09:00

Kamerhuur is hier en daar omlaag gegaan

wo 08:30

Beurzenregen voor onderzoekers