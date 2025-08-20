Beurzenregen voor onderzoekers

Illustratie: Elmarye Aaij

De Nederlandse onderzoeksfinancier NWO kende deze zomer tweehonderd Veni-beurzen toe. Daar kwamen nog twaalf beurzen van de Europese Onderzoeksraad bovenop. De meeste gingen naar de Universiteit Utrecht en de TU Delft.

Midden juli maakte NWO tweehonderd veelbelovende wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstellingen blij met een Veni-beurs van maximaal 320 duizend euro. Met de beurs kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Voor de Veni-ronde van 2024 hadden zich 1.365 kandidaten aangemeld, en 469 mochten een volledige aanvraag indienen. Van de tweehonderd toewijzingen gingen er 89 naar mannelijke en 109 naar vrouwelijke kandidaten; honoreringspercentages van respectievelijk 13 en 16 procent. Bij twee toegewezen projecten is het geslacht van de onderzoeker niet bekend.

In de domeinen exacte en natuurwetenschappen (ENW), sociale en geesteswetenschappen (SGW), en toegepaste en technische wetenschappen (TTW) is extra geld beschikbaar gesteld ter stimulering van vrouwelijke onderzoekers. Daardoor konden er in totaal acht extra Veni-beurzen aan vrouwen worden toegekend.

De meeste beurzen gingen naar onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Veni-beurzen 2024 ENW SGW TTW ZonMW Totaal Universiteit Utrecht 9 15 1 25 TU Delft 12 1 11 24 Universiteit van Amsterdam 10 10 1 21 Amsterdam UMC 1 12 13 Universiteit Leiden 4 7 1 12 Vrije Universiteit Amsterdam 2 8 10 Rijksuniversiteit Groningen 2 8 10 TU Eindhoven 3 2 5 10 Radboud Universiteit Nijmegen 5 4 9 Universiteit Maastricht 5 1 3 9 Wageningen Universiteit 3 4 1 8 Erasmus Universiteit Rotterdam 8 8 Erasmus MC 7 7 Universiteit Twente 2 2 2 6 Leiden UMC 1 1 1 3 6 Prinses Máxima Centrum 2 2 4 UMC Utrecht 1 2 3 Nationaal instituut voor subatomaire fysica 3 3 Radboud UMC 1 1 2 Tilburg University 2 2 Nederlands Kanker Instituut 2 2 UMC Groningen 1 1 NBC Naturalis 1 1 Maastricht UMC 1 1 NIOZ 1 1 Nederlands Instituut voor Ecologie 1 1 KNAW 1 1 Totaal 66 78 25 31 200

Proof of concept-beurzen

Er werd deze zomer ook Europees onderzoeksgeld verdeeld. Twaalf wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstellingen die eerder al financiering van de ERC hadden gekregen, ontvangen nu een proof of concept-beurs ter waarde van maximaal 150 duizend euro. Daarmee kunnen ze aan de praktische toepassing van hun onderzoek werken.

Bijna een derde van de 480 aanvragen werd gehonoreerd. De meeste beurzen gingen dit keer naar onderzoekers in Duitsland (27), Spanje (20) en het Verenigd Koninkrijk (17). De Universiteit Utrecht en de TU Delft scoorden opnieuw goed met ieder drie beurswinnaars.