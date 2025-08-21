Cobex: procedurefout geeft student kans op nieuw onderzoek in plagiaatzaak

Illustratie: Daan van Bommel

Een Avansstudent is door de examencommissie beschuldigd van plagiaat nadat haar werk meer dan 51 procent overlap vertoonde met andere bronnen. Volgens de commissie was er sprake van grote stukken tekst die vrijwel letterlijk overeenkwamen met die van een medestudent. De student bestrijdt dit en stelt dat ze geen eerlijke kans heeft gehad om zich te verdedigen. Daarom ging ze in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

De derdejaarsstudent Human Resource Management kreeg voor haar eerste poging een onvoldoende, maar mocht het werk aanpassen en opnieuw inleveren. Bij die tweede versie werd een plagiaatscan uitgevoerd, waaruit forse overlap bleek. Volgens de examencommissie maakt het niet uit dat er bij de eerste versie geen scan is gedaan. “Als je de eerste keer niet wordt betrapt, betekent dat niet dat het de tweede keer wel wordt goedgekeurd. Plagiaat is plagiaat”, aldus de commissie.

‘Geen eerlijke kans’

De student zegt dat ze nooit signalen heeft gekregen dat er plagiaat in haar werk zat. Bij de eerste poging kreeg ze juist de indruk dat er nog maar een paar kleine verbeteringen nodig waren. “Als ik toen had geweten dat mijn bronvermelding niet goed was, had ik dat bij mijn herkansing aangepast. Nu werd pas bij de tweede keer plagiaat vastgesteld en kreeg ik geen kans meer om het te herstellen.”

Ook wees de student erop dat delen van de antwoorden afkomstig waren uit documenten van haar stagebedrijf. “Zij gebruiken vaker dezelfde antwoorden voor stagiaires. Dat hoorde ik pas achteraf”, lichtte ze toe.

Fout van Avans

De voorzitter van Cobex vindt dat de student inderdaad geen eerlijke kans heeft gekregen. “Iedereen mag ervan uitgaan dat er bij de eerste poging een plagiaatscan wordt uitgevoerd. Dat is niet gebeurd, waardoor de student dacht dat haar werk in orde was. Het is onterecht dat ze de herkansing is kwijtgeraakt. Dat is een fout van Avans en die mag niet op haar conto geschreven worden.”

Volgens de examencommissie ging het om hele lappen tekst die letterlijk zijn overgenomen. “We kunnen niet geloven dat dat onopzettelijk is.” De Cobex-voorzitter wees erop dat de tweede kans de student is ontnomen door een procedurefout.

Uitspraak

De examencommissie moet de zaak opnieuw onderzoeken. De student krijgt daarbij de kans om aanvullende bewijsstukken van haar stagebedrijf aan te leveren. De eerste poging van de student wordt ongeldig verklaard, omdat daar geen plagiaatscan op is uitgevoerd. Daardoor geldt de tweede versie als eerste kans en heeft ze alsnog recht op een herkansing, mits de examencommissie haar bewijsstukken goedkeurt.