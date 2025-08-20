Korting voor Oekraïense eerstejaars bijna overal verdwenen

Foto: Trey_Musk via Pixabay

De meeste universiteiten en hogescholen geven nieuwe Oekraïense vluchtelingstudenten ook het komende collegejaar geen korting meer op hun collegegeld, blijkt uit een rondvraag van het HOP.

Studenten van buiten de ‘Europese Economische Ruimte’ (EER) moeten jaarlijks vele duizenden euro’s aan ‘instellingscollegegeld’ betalen. Maar toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel besloten de meeste universiteiten en hogescholen om Oekraïense vluchtelingen dat collegejaar voor hetzelfde tarief te laten studeren als Nederlandse en andere EER-studenten.

De instellingen moesten de kosten uit eigen zak betalen. Het toenmalige kabinet wilde deze korting voor Oekraïense vluchtelingstudenten namelijk niet vergoeden. Vele van hen stopten daarom in 2023-2024 met de korting voor eerstejaars. Wél mochten Oekraïense ouderejaars hun opleiding tegen het verlaagde tarief afronden, mits zij niet meer dan één jaar uitlopen met hun studie.

Korting bij vier universiteiten

Dit komende collegejaar geven nog maar vier universiteiten de korting: ook nieuwe Oekraïense vluchtelingstudenten mogen voor het lage tarief studeren aan de Universiteit Maastricht, de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Universiteit Twente heeft een regeling voor alle studenten met een vluchtelingenstatus, laat een woordvoerder weten. Ook Oekraïense studenten hebben daar dus de mogelijkheid om tegen het lage tarief te studeren.

Van de vijftien hogescholen die op de vragen van het HOP reageerden, rekent geen enkele het verlaagde wettelijke collegegeldtarief van nu 2.601 euro per jaar aan Oekraïense eerstejaars.