Avansstudent Diederik is de nieuwe studentvoorzitter van de AMR

Diederik van Belzen

Diederik van Belzen is de nieuwe voorzitter van de studentgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). De derdejaarsstudent Accountancy in Breda volgt Shane Pattipeilohy op, die vorig jaar afstudeerde.



Als voorzitter van de studentgeleding wil hij een stem geven aan alle studenten in de raad, met of zonder ervaring. Zeker nu er net verkiezingen geweest zijn, met als gevolg een hoop nieuwe studenten in de raad. “Vaak zie je dat mensen die nieuw zijn zich wat onzeker voelen. Iemand die wat uitbundiger is en meer ervaring heeft, kan dan een schaduw over de rest werpen. Dat is niet goed. Nieuwe studenten hebben een frisse blik, ik vind het belangrijk dat iedereen aan het woord komt”, zegt de Avansstudent.

Bijven praten

Met bezuinigingsplan Relevant en Robuust, een dossier dat de AMR behandelt, staat de hogeschool voor een grote opgave. Het plan heeft gevolgen voor medewerkers, maar ook voor studenten. “Ik vind het belangrijk dat zij gehoord blijven worden bij het maken van plannen. Ook wil ik dat wij, de studenten, elkaar in de raad blijven opzoeken als het over dat thema gaat. We moeten in verbinding staan en blijven praten, dan sta je sterker. Als je dat niet meer doet, kom je nergens. Ik hoor vaak dat ik mensen bij elkaar kan brengen, dus voelde mij geroepen om me kandidaat te stellen voor deze rol”, zegt Diederik. Hij noemt bezuinigingen een “impuls aan de medezeggenschap. Iedereen wordt zo wakker geschud en gestimuleerd om actief voor hun belangen op te komen, op alle niveaus binnen de organisatie.”

Decentrale medezeggenschap

Diederik wil als voorzitter van de studentgeleding ook de taak op zich nemen om beter in kaart te brengen hoe de decentrale medezeggenschap werkt binnen Avans. Zo merkt hij dat bijvoorbeeld opleidingscommissies momenteel niet optimaal georganiseerd zijn. En sommige academieraden komen maandelijks bij elkaar, andere twee keer per jaar of maar één keer.



“Daar zit een groot verschil tussen en dat moet anders. Ook daar is het belangrijk dat studenten een stem hebben”, aldus Diederik. Hij wil het Centrum voor Medezeggenschap vragen een overzicht te maken om te kunnen zien hoe de raden werken en bemand zijn. Daaraan wil hij zelf ook een bijdrage leveren. Ook wil hij ervoor zorgen dat er bij de totstandkoming van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) beter geluisterd wordt naar de feedback uit de opleidingscommissies en academieraden.

Er werd ook gestemd voor een voorzitter van de raad. Medewerker Edwin Zeelenberg werd herkozen. Student Melvin van der Looij werd gekozen tot vice-voorzitter van de AMR.

Vertrouwen

Dat de student, die sinds vorig jaar in de raad zit, nu verkozen is tot studentvoorzitter, maakt hem trots. “Het vertrouwen dat ik krijg van medestudenten, geeft een goed gevoel. Dat is een blijk van waardering. Van studenten met wie ik vorig jaar al samenwerkte, is het een signaal dat die samenwerking ze beviel. Van studenten die nieuw in de raad zijn, is het een teken dat vertrouwen in me hebben.”

Naast zijn werk in de AMR is Diederik actief in de opleidingscommissie van Accountancy. En dan is hij ook nog gewoon student. Dat combineren, ziet hij niet als een lastige opgave. “Ik zie mijn medezeggenschapsfuncties als hobby. Tijd besteden aan passies is niet erg. Dat gaat automatisch”, aldus de student, die in de provincie Zeeland woont en zijn tijd in de trein nuttig besteedt. “In plaats van scrollen op social media, lees ik dossiers.”