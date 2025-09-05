Bewindslieden OCW ruilen geen portefeuilles uit

Via: Tweede Kamer



Gouke Moes (BBB) is vandaag beëdigd als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het demissionaire kabinet. Volgende week staat zijn eerste debat met de Tweede Kamer op de agenda.

Vrijdagmorgen heeft koning Willem-Alexander de nieuwe bewindslieden in het kabinet-Schoof benoemd. Ook Gouke Moes kan dus aan de slag in Den Haag.

Volgende week staat zijn eerste debat met de Tweede Kamer op de agenda. Dat gaat over academische vrijheid, een gevoelig onderwerp dat politieke partijen graag claimen – zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht.

Koen Becking

De portefeuilleverdeling tussen de twee bewindslieden van OCW blijft hetzelfde. Dat was niet helemaal vanzelfsprekend. De minister en staatssecretaris konden, als ze wilden, een nieuwe verdeling van het werk afspreken.

Mariëlle Paul is nu de VVD-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar vervanger als staatssecretaris van OCW is Koen Becking. Anders dan Moes heeft hij bestuurservaring in het hoger onderwijs. In het verleden was hij onder meer collegevoorzitter van Tilburg University en rector van de particuliere universiteit Nyenrode.

Emancipatie

Maar Becking krijgt dus het primair en voortgezet onderwijs onder zijn hoede. Verder gaat hij zich bezighouden met een ‘leven lang ontwikkelen’, waar met name de hogescholen graag een grotere rol in zouden spelen. Ook emancipatie en de strijd tegen seksueel geweld vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Na het vertrek van de NSC-bewindslieden werd klimaatminister Sophie Hermans formeel ook minister van OCW. In de afgelopen twee weken heeft ze enkele Kamervragen beantwoord en een brief over de rechtsstaat medeondertekend.