Grand Café Hogeschoollaan gesloten door hoog ziekteverzuim

Grand Café in Breda

Het Grand Café bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda is door hoog ziekteverzuim onder het personeel gesloten. De horecamanager van Eurest hoopt de locatie volgende maand weer te kunnen openen, maar of dat ook gaat gebeuren is volgens hem onzeker.



Er is momenteel niet genoeg personeel beschikbaar om alle Eurest-locaties te openen. In overleg met Avans is bepaald welke locaties tijdelijk gesloten kunnen blijven. Die keuze viel op het Grand Café in Breda. “Daar is de drukte van een dermate niveau dat dat kan”, zegt manager Nicolay van Duuren. Hij hoopt dat het volgende maand mogelijk is de deuren weer te openen, maar kan geen garanties geven dat dat ook gebeurt. “De mensen moeten er wel zijn en en we willen liever volledig open gaan dan halfbakken.”



Goedkoper bier

De vraag is of veel studenten weten dat het café momentel gesloten is. Volgens Van Duuren hebben ze geen weet van het bestaan van het café, dat aan het eind van de grote hal op de begane grond zit. Zo spreekt hij regelmatig studenten die er na de diploma-uitreiking pas achterkomen dat het er zit. “En dat is jammer, want we hanteren gereduceerde tarieven. Bier kost 2,25 euro, dat is goedkoper dan op veel plekken in de stad.”



Om de bekendheid van de horecagelegenheid te vergroten, wil hij samenwerkingen aangaan met studentenverenigingen of andere studenten die zich geroepen voelen. Hij ziet het voor zich dat er pubquizzen of spelletjesavonden worden georganiseerd in de ruimte, die daar volgens hem groot genoeg voor is. Hij maakt de vergelijking met St. Joost School of Art & Design aan de Beukenlaan in Breda, waar studenten regelmatig in de horecagelegenheid borrelen tijdens Vloeibar. “Zoiets is hier ook mogelijk. We staan voor veel open”, zegt Van Duuren.



Studenten die daarin interesse hebben kunnen bij de kantine aan de Hogeschoollaan binnenlopen, of mailen naar grandcafe.hsl@avans.nl.







