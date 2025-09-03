Jouw eerste maand in Den Bosch

Minderbroederstraat in Den Bosch

Als je in een nieuwe stad gaat studeren, wil je vast nieuwe mensen leren kennen en weten waar je leuke dingen kunt doen. Waar je in september moet zijn, lees je in dit overzicht.

4 september: Pubquiz

Bij Onder de Mondriaan op de Markt kun je op 4 september meedoen aan een pubquiz. Je kunt je inschrijven met een groepje studiegenoten en je algemene kennis testen. Een ticket kost 7,50 euro, dat is inclusief welkomstdrankje en bittergarnituur.

Verkadefabriek – foto door Marly van Gog

9 en 23 september: Blue Room Sessions in de Verkadefabriek

In Den Bosch heb je in alle bioscopen studentenkorting. In de Verkadefabriek kijk je echter niet alleen voor een gereduceerd tarief een film, maar worden ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de Blue Room Sessions. Bij deze tweewekelijkse singer-songwriterconcerten luister je o.a. naar een mix van folk, blues, country en bluegrass. Zowel jonge als ervaren artiesten, solo of in bands treden op. In september worden deze sessies georganiseerd op 9 en 23 september van 20:30 tot 22:30 uur. Een kaartje kost 20 euro.

6 en 7 september: Hoge Bomen Festival

Op 6 en 7 september kun je meezingen tijdens het Hoge Bomen Festival aan de Oosterplas. Allerlei tributebands van André Hazes, Prince, Donna Summer, De Dijk en Toto treden op tijdens dit festival van twee dagen.

18 tot en met 21 september: Bourgondisch Den Bosch

Trek in een lekker Bosch hapje? Van 18 tot en met 21 september zijn op de Parade verschillende stands te vinden met lekker eten tijdens Bourgondisch Den Bosch. Aan dit culinaire event doen verschillende restaurants uit Den Bosch mee. Een leuke manier om alvast de lekkere restaurants uit je nieuwe stad te leren kennen.

19 september: Urban Friday

Op 19 september kunnen je voetjes van de vloer bij de Azijnfabriek tijdens Urban Friday. Heb je deze avond overleefd en nog niet genoeg gefeest? De volgende dag kun je terecht in de Orangerie bij Vroeg Pieken waar je danst op de hitjes die je van voren kunt aanvragen via een inschrijfformulier.

28 september: Prins Hendrik Park Run

Zin in een rondje hardlopen in het park rondom de Ijzeren Vrouw? Op 28 september organiseert Running Junkies Den Bosch de Prins Hendrik Park Run. Je rent maximaal vijf rondjes rondom de Ijzeren Vrouw (een rondje is ongeveer 1,7 km).

Woensdagavond = hardloopavond

Als je nog op zoek bent naar een hardloopclubje in je nieuwe studentenstad, kun je ook terecht bij Running Junkies. Iedere woensdagavond starten enthousiaste hardlopers vanaf de Camping Koffietent aan de Zuid-Willemsvaart. Er zijn drie groepen, die starten om 19:30 uur: 5km (10km/u), 10 km (10 km/u) en nog eentje van 10 km (11-12km/u). Je kunt gewoon aanhaken.

25 tot en met 27 september: Jheronimus X Festival

Om Den Bosch als studentenstad op de kaart te zetten, organiseert studentenvereniging S.V. Animoso Jheronimus X Festival op 25, 26 en 27 september. Tijdens dit meerdaags festival bij de Citadel verandert de stad volgens de organisatie in dé hotspot voor studenten. Op donderdag trapt het festival af met Studenten Hitjes, op vrijdag is er een VrijMibo en op zaterdag kun je deelnemen aan het Te Land, Ter Zee en in Den Bosch Toernooi, inclusief eindfeest.