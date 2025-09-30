Let op: in oktober werkt ProRail aan het spoor rondom Avanssteden

Illustratie: Daan van Bommel

Reis jij met de trein naar Avans in Den Bosch of Tilburg? Houd dan rekening met werkzaamheden aan het spoor in oktober. Van zaterdag 4 tot en met zondag 19 oktober is er geen treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel.

ProRail gaat de komende jaren werken aan het spoor en station in en rondom Vught. NS zet vervangend busvervoer in, maar het advies is om de spits te mijden. ”Omdat bussen veel minder capaciteit hebben dan treinen”, is te lezen op de site van de NS.

Vanaf vrijdag 10 oktober 20:30 uur tot en met zondag 12 oktober 07:00 uur is er helemaal geen treinverkeer van, naar en via het station in Den Bosch.