Lubach schenkt beloofd biertje aan twintig eerstejaars Duits

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 04 september 2025

Het aantal eerstejaars Duits studenten aan de Universiteit Utrecht is dit jaar vervijfvoudigd. Tv-presentator Arjen Lubach komt zijn belofte na en heeft hen getrakteerd op een biertje.

Talenstudies als Nederlands, Frans en Duits trekken al jaren minder studenten. De Universiteit Utrecht besloot daarom dat de opleiding Duits, samen met vier andere kleine opleidingen, vanaf volgend studiejaar geen zelfstandige bachelorstudie meer is.

Tv-presentator Arjen Lubach vond dit onverteerbaar en wijdde er een item aan. Hij beloofde in Utrecht op bier te trakteren als zich bij de opleiding Duits meer dan tien eerstejaars zouden inschrijven. Die belofte is hij maandag nagekomen: in de stamkroeg van studievereniging Aufschwung tapte hij voor alle twintig eerstejaars een biertje.

“We vinden het natuurlijk nog steeds erg jammer dat de bachelor verdwijnt, maar het laat de animo voor ons vakgebied zien”, vertelt hoogleraar Duits Ewout van der Knaap aan DUB. “En dat is relevant voor de nieuwe Utrechtse bachelor waarvan Duits onderdeel gaat worden. Daar werken we nu aan.”

