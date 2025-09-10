Nieuwe onderwijsminister zegt sorry voor tweets over regenboogpad

Foto: rihaij via Pixabay

De nieuwe onderwijsminister Gouke Moes heeft aan de Tweede Kamer excuses aangeboden voor zijn eerdere uitspraken over een regenboogzebrapad: “Je moet in Nederland kunnen zijn wie je bent.”

De nieuwe minister van OCW Gouke Moes (BBB) kwam in opspraak door zijn twitterberichten van vorig jaar over een regenboogzebrapad dat beklad werd met hakenkruizen. Hij noemde dat toen “jammer van beide kanten”. Dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Moes werd vrijdagmorgen beëdigd als demissionair minister. Na vragen van de pers bood hij die dag excuses aan voor zijn eerdere uitlatingen: “Dat had ik niet zo moeten doen. Iedereen moet kunnen zijn wie die is”, aldus Moes.

Extra debat

Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) wilde dat hij zich ook in de Tweede Kamer zou verantwoorden en vroeg dinsdagmorgen een debat aan, “mede omdat het ministerie van OCW natuurlijk ook verantwoordelijk is voor de aanpak van lhbti-discriminatie”. Maar de meeste Kamerleden vonden dat niet nodig, aangezien Moes al zijn excuses had aangeboden.

Minister Moes was dinsdag sowieso in de Kamer en herhaalde daar zijn excuses: “In mijn huidige rol voel ik mij heel verantwoordelijk om duidelijk te zijn over waar ik sta. Ik sta namelijk achter het kabinetsbeleid voor emancipatie. Ik vind dat je in Nederland moet kunnen zijn wie je bent en moet kunnen houden van wie je wil.” Hij voegde daaraan toe dat hij “natuurlijk altijd in gesprek wil” over het onderwerp.

Vertrouwen herstellen

Dinsdagavond stuurde hij ook nog een excuusbrief naar de Tweede Kamer. “Ik vind dat als je mensen pijn doet, bedoeld of onbedoeld, je daarvoor ook sorry moet zeggen”, staat erin. “Ik heb als docent gezien hoe homohaat echt een probleem onder jongeren is. Dit kabinet voert daarop actief beleid en vanuit mijn rol als minister van OCW zet ik mij daarvoor ook actief in.”

Lisa Westerveld laat weten dat ze graag van de minister zelf wil horen wat hij precies bedoelde met zijn excuses: “was dat voor zijn uitingen óf voor de ophef?” Ze wil ook graag weten “wat hij gaat doen (in daden) voor de veiligheid en vrijheid van lhbtqia+ personen. Daarmee geven we hem ook de gelegenheid om het vertrouwen van grote groepen mensen te herstellen.”