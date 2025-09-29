Oproep aan politiek: ‘Hol het onderwijs niet uit’

Illustratie: Elmarye Aaij

Nog één keer doen universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen en studenten een oproep aan de politiek: draai de bezuinigingen terug en zorg ook dat we de inflatie kunnen opvangen.

Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Rijksfinanciën en daarna gaan de leden met reces tot aan de verkiezingen van 29 oktober. Wie weet kunnen ze nu nog iets aan de bezuinigingen op het vervolgonderwijs doen.

Dat is de gedachte achter een oproep van universiteitenvereniging UNL, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en de landelijke studentenorganisaties. Het steekt vooral dat er in de Miljoenennota weer een nieuwe bezuiniging op het vervolgonderwijs is opgenomen.

Inflatie

Het gaat om de inflatie. Het kabinet heeft voorgesteld om de stijgende lonen en prijzen maar deels te compenseren in het vervolgonderwijs. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten moeten de oplopende kosten dus zelf dragen. Het primair en voortgezet onderwijs krijgen wél de volledige ‘loon- en prijsbijstelling’.

Dit scheelt alles bij elkaar enkele tientallen miljoenen euro’s, is de verwachting, bovenop al eerder aangekondigde bezuinigingen van dit kabinet.

De instellingen wijzen erop dat de ingreep doorwerkt. Zelfs als de overheid de bekostiging in latere jaren weer voor de inflatie corrigeert, blijft er een achterstand die je alleen met extra geld kunt inhalen.

Sluipend

“Hogescholen, mbo-instellingen en universiteiten hebben al te maken met de gevolgen van dalende studentenaantallen en zware bezuinigingen”, onderstrepen ze. “Deze sluipende bezuinigingen komen daar nu bovenop, waardoor instellingen structureel minder middelen hebben om dezelfde kwaliteit en breedte van onderwijs en onderzoek te blijven bieden.”

Sommige opleidingen dreigen te verdwijnen, waarschuwen ze. “Voor jonge mensen betekent het verdwijnen van een opleiding dat zij genoodzaakt zijn te verhuizen voor hun studie, en studenten die eenmaal wegtrekken keren vaak niet terug naar hun oorspronkelijke regio.”

Zo ongeveer alle partijen zien overigens het probleem van de dalende studentenaantallen en het verdwijnen van opleidingen. In de verkiezingsprogramma’s pleiten ze bijna allemaal voor stabielere financiering van het hoger onderwijs.

Op het netvlies

Dat het vervolgonderwijs van de kabinetsbezuinigingen baalt, is wel bekend. “Maar die verstopte bezuiniging op de loon- en prijsbijstelling staat zeker nog niet bij iedereen op het netvlies”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL. “Deze bezuiniging is niet vanzelfsprekend, want er zijn onderwijssectoren die ervan uitgesloten worden. Het zou fijn zijn als dat bij ons ook gebeurt. Er wordt toch al veel op ons bezuinigd.”