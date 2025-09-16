Troonrede: Koning hoopt dat we minder zwart-wit gaan denken

De koning leest de Troonrede voor

“Helaas lijken in Nederland mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan”, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. Niet alleen op straat of online, maar ook aan de universiteiten en in politiek Den Haag.

In de Troonrede stipte de koning vandaag kwesties aan die volgens de regering niet kunnen wachten op verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet: van woningnood tot de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Maar het ging ook over de tegenstellingen in de samenleving. Mensen denken te zwart-wit, was de boodschap. “Alsof het gelijk van de één automatisch het ongelijk inhoudt van de ander, terwijl de maatschappelijke werkelijkheid bijna altijd oneindig veel complexer is dan dat.”

In dat verband noemde de koning onder meer de universiteiten, die regelmatig het toneel waren van felle pro-Palestijnse demonstraties. “Velen in ons land voelen zich diep betrokken bij de toekomst van Israël en de Palestijnen, en zijn uitermate bezorgd over de noodsituatie in Gaza”, zei Willem-Alexander. “Iedereen wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het menselijk leed. Het kabinet hoopt vurig – en zal zich er ook voor inzetten – dat mensen rond dit onderwerp niet nog meer tegenover elkaar komen te staan.”

Feestelijke kleren

Het kabinet-Schoof is demissionair en wordt inmiddels nog maar door twee partijen gedragen (VVD en BBB), dus kan het geen grote beslissingen nemen. In oktober zijn er nieuwe verkiezingen.

De aanwezigen bij de Troonrede hadden veel aandacht besteed aan hun feestelijke verschijning. Een deel van de Eerste Kamer droeg rode kleren als protest tegen het Israëlische geweld. BBB-leider Caroline van der Plas koos juist een jurk in de kleuren van de Israëlische vlag.

Maar het ging niet allemaal over oorlog en vrede. Onderwijsminister Gouke Moes zette vanmorgen het mbo in het zonnetje en liet zich knippen door een kapper in opleiding. Moes: “Dit is nog maar de derde keer in mijn leven dat ik bij een kapper ben, dus dit is heel bijzonder voor mij en het gaat geweldig, het is echt heel erg leuk.”

Wetenschap

Ook de gasten die volksvertegenwoordigers meenamen naar de Ridderzaal brachten soms een boodschap over. Als protest tegen de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek kwam Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) samen met een wetenschapper: paleontoloog Melanie During.

Televisiekijkend Nederland kent deze dino-onderzoeker met het knalroze haar van haar deelname aan De Slimste Mens. Verder haalde During het wereldnieuws met haar ontdekking dat het lente was op het noordelijk halfrond toen de meteoriet insloeg die de dinosaurussen liet uitsterven.

Deze middag biedt de minister van Financiën de Miljoenennota aan. De inhoud is al enigszins uitgelekt.