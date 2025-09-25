Terug naar overzicht

Vakbonden eisen 6 procent meer loon in hbo

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 25 september 2025

Image by Astryd_MAD from Pixabay
De onderwijsvakbonden hebben hun inzet bekendgemaakt voor de nieuwe cao in het hbo. Ze eisen een salarisverhoging van zes procent. De laagste loonschalen hebben bovendien een extra zetje nodig.

De vakbonden AOb, FNV, CNV en FvOv gaan binnenkort aan tafel met de Vereniging Hogescholen om te onderhandelen over de nieuwe cao in het hbo. Ze pleiten onder meer voor een salarisverhoging van zes procent voor hbo-medewerkers.

“Het is een periode van bezuinigingen en krimp”, vertelt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. “Maar tegelijkertijd willen we de beschikbare overheidsmiddelen optimaal benutten. Het hbo moet aantrekkelijk blijven om in te werken. Wij vragen met die zes procent geenszins te veel.”

Leefbaar loon
Daarnaast willen de vakbonden dat de onderste schalen omhooggaan. “Een minimumloon van achttien euro zou écht de ondergrens moeten zijn, en dat geldt voor alle sectoren”, zegt Van der Zweep. “Het liefst leggen we dit vast in de wetgeving, maar zolang die er nog niet is, willen we de onderste schalen alvast een extra zetje geven. We willen ook in het hbo een leefbaar loon.”

Ook de hoge werkdruk in het hbo moet worden aangepakt, schrijven de bonden, en de cao moet inclusiever worden. Er moeten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over gelijke beloning van vrouwen en mannen, transitieverlof en de uitbreiding van de regeling voor verlof op niet-christelijke religieuze feestdagen.

De huidige cao geldt tot eind 2025. De bonden en werkgevers gaan binnenkort in onderhandeling en hopen vóór die tijd tot een nieuw akkoord te komen.

