Wageningen Universiteit reageert fel op BBB-aanval wolvenonderzoek

Foto: Anna Hinckel via Pexels

De BBB-staatsecretaris van Landbouw is niet blij met een wolvenonderzoek van Wageningen Universiteit. Het zou onbruikbaar zijn. De universiteit reageert fel: dit is precies wat het ministerie had besteld.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit zien dat er tussen de 23 en 56 wolvenroedels in de Nederlandse natuur passen. Vanuit ecologisch perspectief kunnen er dus nog heel wat wolven bij. Maar maatschappelijk gezien? Daar hebben de onderzoekers niet naar gekeken.

En daarover is Jean Rummenie, de BBB-staatssecretaris die over het wolvendossier gaat, bijzonder teleurgesteld, liet hij de Tweede Kamer vrijdag weten. Het Wageningse onderzoek voldoet niet aan zijn verwachtingen. De resultaten zijn “theoretisch” en “niet bruikbaar”.

‘Onverantwoord’

Rummenie vreest voor de dieren en mensen die in de omgeving van de wolf wonen. “Ik verwachtte dat de onderzoekers rekening zouden houden met de specifieke situatie voor een klein en dichtbevolkt lans als Nederland. Dat is helaas niet het geval.”

Zijn BBB-collega in de provincie Gelderland, gedeputeerde Harold Zoet, gaat nog een stapje verder. Die noemt het in het AD “totaal onverantwoord” van de WUR om het onderzoeksrapport “zonder context” naar buiten te brengen.

De ambtenaren van het ministerie delen dat gevoel niet. Ze schreven aan de staatssecretaris dat Wageningen precies levert wat was afgesproken. “U verwachtte dat er rekening werd gehouden met de specifieke situatie in een klein dichtbevolkt land”, aldus de ambtenaren. “Dat was niet de onderzoeksopdracht en staat dus niet in het rapport.”

‘Misleidend’

De Wageningse universiteit is niet te spreken over de reactie van de BBB’ers. Volgens de universiteit koos het ministerie er zelf voor om de onderzoekers niet naar de maatschappelijke effecten te laten kijken. In de Volkskrant en op Nu.nl noemt een woordvoerder van de WUR de politieke reactie daarom “niet alleen onjuist, maar ook misleidend”.

De harde woorden over en weer zijn opvallend. Het ministerie van landbouw is een grote klant van Wageningen Universiteit. De onderzoekstak van de WUR is voor bijna de helft van haar omzet van het ministerie afhankelijk, blijkt uit de laatste jaarrekening.

De staatssecretaris heeft al besloten om vervolgonderzoek hierover niet bij de WUR te beleggen, schrijft hij aan de Kamer. Hij heeft een nog onbekende “internationale deskundige onderzoekspartij” gevraagd om te kijken hoe de wolf past in “een klein een dichtbevolkt land” als Nederland.