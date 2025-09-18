Terug naar overzicht

Woningnood in Tilburg oplossen? Laat niet drie maar vier studenten vergunningsvrij samenwonen

Door Sydney Douwes , 18 september 2025

Leestijd: 2 minuten

Wat vind jij ervan?

reageer
Illustratie: Julika Runow

Hoe kun je in Avansstad Tilburg de woningnood onder studenten verminderen? D66-raadslid Sofie Schampers denkt dat met een ruimere regeling voor het vergunningsvrij samenwonen te kunnen aanpakken. Ze nam daarom het initiatief tot een motie.

Nu is de situatie zo dat er geen vergunning nodig is als een studentenhuis bewoond wordt door de eigenaar en maximaal twee vrienden of vriendinnen. Schampers, en een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad die instemde met de motie, wil dat de gemeente onderzoekt of die vergunningsvrije regeling kan worden verruimd naar maximaal vier samenwonende studenten, schrijft het Brabants Dagblad.

Het raadslid gaat uit van een aantal van vier, omdat er vanaf vijf bewoners een extra badkamer verplicht is. Ook richt ze zich in haar motie alleen op de binnenstad en niet op het gebied rondom de universiteit en andere scholen in Tilburg-West, want daar worden al veel studentenwoningen gebouwd. “Het centrum is het meest gebaat bij de aanwezigheid van studenten, daar zijn studentenhuizen echt van toegevoegde waarde”, zegt Schampers, staat in het Brabants Dagblad. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wonen er in Tilburg bijna 13.000 studenten.

Mentale gezondheid
Met de motie wil Schampers niet alleen de woningnood aanpakken, maar er ook voor zorgen dat studenten meer binding krijgen met de stad. “Het is een feit dat de mentale gezondheid van studenten er slechter aan toe is dan voorheen. Ik geloof dat studenten die kleinschalig samenwonen elkaar kunnen steunen, meer sociale binding krijgen met elkaar en de binnenstad.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Coalitiepartij NSC keert zich tegen taaltoets voor bestaand Engelstalig onderwijs

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 22 mei 2025

Lees meer
illustratie: Julika Runow

Politieke bemoeienis met academische vrijheid? 'Zie het maar als een aanmoediging'

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 05 februari 2025

Lees meer

Laatste nieuws

ma 16:00

Studenten weer vaker naar het buitenland

ma 15:15

Wageningen Universiteit reageert fel op BBB-aanval wolvenonderzoek

vr 15:30

Slimmer collegejaar? Vergeet de ondersteuning niet

vr 12:00

Kabinet mag voorlopig door met onderwijsbezuinigingen

do 13:30

Woningnood in Tilburg oplossen? Laat niet drie maar vier studenten vergunningsvrij samenwonen

Cookie instellingen Cookies