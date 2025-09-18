Woningnood in Tilburg oplossen? Laat niet drie maar vier studenten vergunningsvrij samenwonen

Illustratie: Julika Runow

Hoe kun je in Avansstad Tilburg de woningnood onder studenten verminderen? D66-raadslid Sofie Schampers denkt dat met een ruimere regeling voor het vergunningsvrij samenwonen te kunnen aanpakken. Ze nam daarom het initiatief tot een motie.

Nu is de situatie zo dat er geen vergunning nodig is als een studentenhuis bewoond wordt door de eigenaar en maximaal twee vrienden of vriendinnen. Schampers, en een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad die instemde met de motie, wil dat de gemeente onderzoekt of die vergunningsvrije regeling kan worden verruimd naar maximaal vier samenwonende studenten, schrijft het Brabants Dagblad.

Het raadslid gaat uit van een aantal van vier, omdat er vanaf vijf bewoners een extra badkamer verplicht is. Ook richt ze zich in haar motie alleen op de binnenstad en niet op het gebied rondom de universiteit en andere scholen in Tilburg-West, want daar worden al veel studentenwoningen gebouwd. “Het centrum is het meest gebaat bij de aanwezigheid van studenten, daar zijn studentenhuizen echt van toegevoegde waarde”, zegt Schampers, staat in het Brabants Dagblad. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wonen er in Tilburg bijna 13.000 studenten.

Mentale gezondheid

Met de motie wil Schampers niet alleen de woningnood aanpakken, maar er ook voor zorgen dat studenten meer binding krijgen met de stad. “Het is een feit dat de mentale gezondheid van studenten er slechter aan toe is dan voorheen. Ik geloof dat studenten die kleinschalig samenwonen elkaar kunnen steunen, meer sociale binding krijgen met elkaar en de binnenstad.”