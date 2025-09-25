Zeven tips om je motivatie vast te houden voor de rest van het studiejaar

Foto: Pexels

De eerste vier weken van het studiejaar zitten er bijna op. Waar je motivatie nu misschien nog hoog is, zou het zomaar kunnen dat deze in de komende maanden wegzakt. Punt zet zeven tips op een rijtje hoe je de motivatie tóch vast kunt houden.

De eerste weken zetten de toon voor de rest van het studiejaar. Ze zijn essentïeel voor het vormen van de groepsdynamiek, en worden ook wel de gouden weken genoemd. In deze periode zit je misschien nog vol goede moed. Toch krijg je wellicht na de eerste paar weken last van een motivatiedip. De nieuwigheid is er af, college’s duren te lang en opdrachten vallen tegen. Wat helpt?

Zorg voor overzicht

Je motivatie behouden is moeilijk als je tegen een berg werk aankijkt en niet weet waar je moet beginnen. Overzicht en duidelijkheid creëren is daarom belangrijk. Als je niet weet waar je moet beginnen, dan is de drempel om daadwerkelijk een begin te maken aan je studie hoog. Die berg werk moet je allemaal later inhalen, wat je kan vermijden door structuur aan te brengen. Bedenk bijvoorbeeld elke dag, week of maand wat je moet doen en wanneer het af moet zijn. Schrijf het op in een agenda, op een A4’tje of op een whiteboard, in de vorm van een mindmap of een lijstje. Het moet voor jou goed werken, kies dus een methode die bij jou past.

Kleine doelen stellen

Bij doelen wordt vaak gedacht aan grote doelstellingen; voor het komende jaar bijvoorbeeld. Maar doelen kunnen ook heel klein zijn. Een doel is simpelweg iets dat je wilt bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ik ga deze opdracht afmaken in het komende uur of studeren totdat deze kaars klaar is met branden. Wat ook kan: studeren totdat een blikje Red Bull klaar is met ontdooien. Dat laatste is een trend op dit moment. Je doet een blikje energydrank in een kom en vult die met ijsblokken. Op het moment dat je gaat beginnen met studeren, zet je de kom op je bureau en studeer je totdat het blikje ontdooid is. Bovendien heb je op die manier meteen een beloning voor jezelf.

Beloon jezelf

Een beloning is een goed middel om jezelf te motiveren. Je kunt het gebruiken als je een opdracht af hebt, als je iets hebt gedaan waar je helemaal geen zin in had of omdat je vandaag naar school bent gegaan. Misschien wel omdat je naar het station bent gefietst. Bij belonen denken we al snel aan een snoepje of een koekje, wat natuurlijk mag, maar je kunt ook denken aan jezelf iets te laten doen wat je anders niet zou doen. Trakteer jezelf op een lunch, ga gezellig iets doen met vrienden of kijk een leuke film.

Aanwezig en actief

Misschien een open deur, maar: altijd naar de les gaan is een goed middel om gemotiveerd te blijven. De les volgen is namelijk een van de makkelijkste manieren om bezig te zijn met de stof. Als je al bekend bent met de stof, zullen opdrachten sneller en beter gaan. Dat zal je dus waar schijnlijk een gevoel van voltooiing geven. Hoe beter je studie gaat, hoe minder erg het is om ervoor te studeren. Ook bespaart het je studietijd voor later, want je krijgt de informatie al mee zonder dat je er wat extra’s voor hoeft te doen.

Studeren met een doel

Over later gesproken, denk aan waarom je op dit moment studeert. Je kunt studeren omdat je je diploma wilt halen, maar soms voelt die diploma-uitreiking nog ver weg. Wat werk uitstellen weer heel makkelijk maakt. Je zou ook kunnen studeren zodat je later dit studiejaar minder te doen hebt. Daardoor heb je later meer tijd hebben voor andere dingen, zoals hobby’s en vrienden.

Leer in sfeer

Om stress te voorkomen en je gefocust te houden op je studie is het belangrijk dat je zorgt voor een goede sfeer. Het is fijn om te studeren op een plek die voor jou werkt. Misschien is dat op school, met het geluid van anderen in je oren, of thuis met een serie op de achtergrond. Zoek uit wat voor jou werkt. Je kunt ook altijd een bepaalde playlist of podcast gebruiken.

Verbind de stof

Mocht de motivatie minder worden, verbind de lesstof dan met je eigen leven en ervaringen. Waarschijnlijk ben je gepassioneerder over je hobby’s, vrienden en familie, dan dat je bent over school. Door stof te koppelen aan wat je zelf ervaart, maak je het waarschijnlijk leuker voor jezelf om ermee bezig te zijn, wat weer heel motiverend kan werken. Stel je studeert Bedrijfskunde, dan leer je veel over hoe een bedrijf moet functioneren. Je kunt de theorie uit je colleges toepassen op het bedrijf waar jij je bijbaan hebt. Hoe regelen zij dingen? Kan het beter of anders? Zo heb je een concreet voorbeeld om je stof aan op te hangen.