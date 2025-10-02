Avans na 11 jaar niet meer beste grote hogeschool van Nederland

Foto: Angeline Swinkels

Avans Hogeschool is volgens de Keuzegids hbo 2026 niet langer de beste hogeschool van Nederland. Het is voor het eerst in 11 jaar dat Avans niet op nummer 1 staat. De titel gaat dit jaar naar Zuyd Hogeschool. De Keuzegids verschijnt vandaag.

Avans scoort anderhalf punt minder dan vorig jaar, waar Zuyd Hogeschool juist twee punten is gestegen. Met een half punt verschil wordt Avans daarmee van de eerste plek gestoten.

Bron: Keuzegids hbo 2026. Uitleg over scores: – is ondergemiddeld, • = gemiddeld, + is bovengemiddeld en ++ is de maximale score

Stimulans

Marjan Hammersma, voorzitter van het college van bestuur van Avans: “Dat we al 17 jaar in de top 3 staan, is een groot compliment aan iedereen die zich dagelijks inzet voor onze studenten. Deze waardering is niet alleen een mooie erkenning, maar ook een stimulans om samen met onze studenten, medewerkers en partners kwalitatief en maatschappelijk relevant onderwijs te blijven vormgeven. Onderwijs dat past bij de student van nu én morgen. We zijn er trots op dat we dit met elkaar doen.”



Opleidingen met één ster

Avans heeft vijf opleidingen die maar één ster (ruim ondergemiddelde beoordeling) hebben gekregen in de Keuzegids. Vorig jaar waren dat er nog drie. In Den Bosch zijn dat de opleidingen HBO-rechten en de Associate Degree Informatica. Studenten geven daar een ondergemiddelde score op de inhoud, docenten, voorbereiding op de loopbaan en de sfeer.



In Breda zijn dat de Associate Degree-opleidingen Finance en Ondernemerschap & Retail Management. Ook de opleiding Informatica wordt onder het gemiddelde beoordeeld. Studenten geven die opleiding een ondergemiddelde score op de inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op de loopbaan en de sfeer.

Topopleidingen

Avans heeft ook 20 topopleidingen. Dat zijn in Den Bosch de bacheloropleidingen Cabaret, Werktuigbouwkunde, Technische Informatica, Verpleegkunde, Human Resource Management en Elektrotechniek. Ook de de Associate Degrees-opleidingen Management, Built Environment en Engineering kregen die titel.



In Breda zijn de topopleidingen bij de bachelors Business IT & Management, Chemische Technologie, Technische Bedrijfskunde, Fysiotherapie en Verpleegkunde. Bij de Associate Degrees krijgt Communicatie die titel. In Tilburg zijn de topopleidingen Civiele Techniek en Technische Bedrijfskunde (deeltijd). In Roosendaal is de Associate Degree-opleiding Engineering een topopleiding, net als Built Environment en Management. Vorig jaar waren er nog 23 topopleidingen bij Avans.