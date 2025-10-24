Avansstudenten verpleegkunde naar landelijke reanimatiecompetitie in Ahoy

Na spannende voorrondes op Avans zijn Mirjam Heikens, Merijn Bogers en Frederike Abma geselecteerd om Avans te vertegenwoordigen tijdens de Landelijke Hogescholen Reanimatiecompetitie. De finale vindt zaterdag 25 oktober plaats in Ahoy Rotterdam, tijdens het reanimatiecongres van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Tijdens de voorrondes, gehouden op locatie Hogeschoollaan in Breda, lieten zeven studenten Verpleegkunde hun reanimatievaardigheden zien in realistische noodsituaties. Ze moesten samenwerken en snel handelen. Uiteindelijk wisten Mirjam, Merijn en Frederike de jury te overtuigen met hun kalmte, communicatie en doortastend optreden.

In de landelijke finale nemen elf hogescholen het tegen elkaar op, waaronder Fontys, de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. De studenten strijden om de titel Winnaar landelijke Hogescholen reanimatiecompetitie 2025.

De competitie is onderdeel van het jaarlijkse reanimatiecongres in Ahoy, waar zorgprofessionals en studenten uit het hele land samenkomen om kennis en ervaring te delen.

Bekijk hieronder de beelden van de voorronde op Avans.