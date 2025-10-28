Basisbeurs aangestipt in lijsttrekkersdebat

EenVandaag Verkiezingsdebat 2025 – Foto: Joy Hansson

Maandagavond gingen zes lijsttrekkers in Ahoy in debat voor een publiek van ruim tweeduizend studenten. Het hoger onderwijs en de wetenschap kwamen niet ter sprake, maar de basisbeurs en werken bij Defensie wel.

Het houdt veel studenten bezig: hoe kom ik rond? De boodschappen zijn duur, de huren zijn hoog. De deelnemers aan het EenVandaag-lijsttrekkersdebat noemden de btw en de belastingen, maar gingen niet specifiek op de situatie van studenten in.

Behalve Frans Timmermans, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. “Misschien is het leuk om aan studenten te vertellen dat we de basisbeurs met 164 euro verhogen”, zei hij. Er klonk gejuich en applaus. Dilan Yeşilgöz (VVD) reageerde: “Jullie ouders betalen ervoor met al die extra belastingen, maar oké.”

Defensie

D66 wil de basisbeurs ook verhogen, maar lijsttrekker Rob Jetten stond bij dit onderwerp niet op het podium. Hij deed wel mee aan het debat over Defensie. Daarin ging het onder meer over de vraag hoe de politiek ervoor kan zorgen dat meer jongeren voor het leger kiezen.

Jetten verwees naar kroonprinses Amalia, die als werkstudent is begonnen aan Defensity College en reservist in het leger wordt. “De beste promotie voor werken bij Defensie is dat je met de kroonprinses ergens in de militaire training terecht kunt komen. Ik gok dat een aantal kerels hier in de zaal daar wel zin in zou hebben.”

Gespreksleider Suzanne Bosman zei: “Nou meneer Jetten, wat is dat nou weer voor opmerking?” Jetten antwoordde: “Ik vind het heel stoer dat zij dat doet. Zij geeft daarmee een voorbeeld aan jonge mensen dat je kunt kiezen voor een carrière bij Defensie.”

EenVandaag heeft het debat traditiegetrouw samen met de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) georganiseerd. Dat gebeurde voor het eerst in 2002.