Centre of Expertises van Avans voor het eerst aanwezig tijdens de Dutch Design Week: ‘Onderzoek moet zichtbaar zijn’

De Centre of Expertises van Avans zijn voor het eerst vertegenwoordigd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals van de verschillende Centre of Expertises bundelen hun onderzoeken in Avans District 2035. Dat is een concept voor een duurzame wijk van de toekomst.

“Het zichtbaar maken van onderzoek is erg belangrijk. Mensen moeten het kunnen zien en meemaken”, aldus Wendy van Rijsbergen, communicatieadviseur bij MNEXT. Dat is een onderzoekscentrum dat het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden verbindt. Daarom staat Avans dit jaar weer op Dutch Design Week, maar deze keer met een bredere vertegenwoordiging. “Vorig jaar was zo’n succes, dat dit jaar alle Centre of Expertises aanwezig zijn.” MNEXT nam MNEXT een coördinerende rol op zich, waaruit het Avans District 2035 ontstond. Het is een duurzame wijk van de toekomst die thema’s behandeld zoals de zorg, de energietransitie, veiligheid en het onderwijs. Dit gebeurt in interactieve en creatieve installaties zoals een spel of een video.

Spel helpt bij verbetering preventieve zorg

Tijdens de Dutch Design Week zijn ook studenten aanwezig die meewerken aan onderzoeken binnen de Centre of Expertises. Tweedejaars Masterstudent Health by Design in Breda Victoria Durinck ontwikkelde mee aan het spel ‘Link’. Zes maanden verdiepten Victoria en haar groep zich in hoe ze de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals kunnen bevorderen om de preventieve aanpak in de jeugdzorg te verbeteren. Dit is volgens haar soms lastig door de privacywetgeving. “Professionals kunnen niet altijd vrij bespreken hoe ze een casus het best kunnen aanpakken of welke werkwijze ze het beste kunnen toepassen.”

Om deze uitwisseling van informatie makkelijker te maken ontwikkelde de groep het spel. Het legt casussen voor aan professionals waarop zij hun eigen aanpak kunnen voorleggen en op elkaar kunnen reageren. Op die manier leren ze van elkaar en zijn ze bewuster van andermans aanpak, meent de groep. “Ik ben echt heel blij dat professionals positief reageren op het spel. Ik ben trots dat we het spel hebben ontwikkeld zodat er aandacht wordt besteed aan preventieve zorg.”

Dutch Design Week is een internationaal evenement dat elk jaar wordt georganiseerd in Eindhoven. Het begon op 18 oktober en duurt nog tot zondag. Het trekt ongeveer 300.000 bezoekers en heeft meer dan honderd locaties over de hele stad. De 2600 designers krijgen een podium om hun ontwikkelingen te laten zien en informatie uit te wisselen met elkaar.

Discussie in het onderwijs over rol technologie

Naast onderzoek naar zorg, doen de Centre of Expertises van Avans ook onderzoek naar onderwijs. Zo is ook het spel Best of Both Worlds opgericht. “Het spel laat mensen nadenken over het perspectief van een ander”, aldus Ferencz van Weert, communicatieadviseur Centre of Expertise Future–Proof Education. “Het zet studenten, docenten en onderzoekers bij elkaar aan tafel en vraagt hen elkaars standpunt in te nemen. Op basis van een casus gaan ze met elkaar in gesprek over het gebruik van AI en technologie in het onderwijs.” Daar liggen volgens Van Weert de meningen ver uit elkaar. “Wat ik merk en ook tijdens de Dutch Design Week terugzie, is dat er vaak alleen extreme standpunten zijn over AI. Iemand is helemaal voor of helemaal tegen, er is vaak geen tussenweg, terwijl dat juist de toekomst is.”

Onderzoek samenwerken met studenten

Een ander thema in het onderwijs is transdisciplinair samenwerken. Dat wil zeggen dat onderzoekers samenwerken met niet-onderzoekers, in dit geval met studenten. Bedenk maar eens hoeveel enquêtes je in de mail krijgt van allerlei onderzoeken die jouw mening vragen. “Studenten worden regelmatig betrokken bij het onderwijs, maar dat is niet altijd eenvoudig”, volgens onderzoeker bij het lectoraat Brein en Leren Milou van Harsel. Ze betwijfelt of deze vorm van studenten betrekken echt nuttig is voor het onderzoek. Er wordt nu geëxperimenteerd met onderzoeken samen met studenten als gelijkwaardige partner. Niet binnen het curriculum maar daarnaast. Ze krijgen betaald om onderzoek te doen, net zoals onderzoekers en professionals. Zo blijven de verhoudingen gelijk. Deze experimenten verlopen volgens Van Harsel op een succesvolle manier op bijvoorbeeld Hogeschool Inholland.

Haar persoonlijke mening over studenten betrekken bij onderzoek is dat het echt nuttig moet zijn voor het onderwerp. “Het gebeurt vaker dat studenten betrokken worden bij onderwerpen waar ze niks nuttigs over te zeggen hebben, alleen zodat de onderzoekers kunnen zeggen dat ze studenten hebben betrokken. Voor studenten lijkt het me vervelend om betrokken te worden bij iets en daar geen bewijs van te zien in de conclusie of het onderzoek. Hun input is niet echt meegenomen. Dit vermijd je als je ze alleen betrekt wanneer ze echt iets zinnigs over het onderwerp te zeggen hebben.”

Zichtbaar onderzoek zet aan tot gesprek

In het Klokgebouw, waar de Avans Centre of Expertises vertegenwoordigd staan, staan bezoekers stil bij de stand, lezen de bordjes en gaan in gesprek met de onderzoekers en studenten. “Ze zijn geïnteresseerd in wat wij doen. Het doet beseffen dat we er echt toe doen”, aldus Van Harsel. Ook in het weekend was het volgens Van Weert druk. Toch geeft hij aan dat er wezenlijke verschillen zijn tussen de bezoekersgroepen. “Je krijg makkelijker een gesprek met een oudere bezoeker, dan met iemand die wat jonger is.” Ook Victoria merkt dat bezoekers geïnteresseerd zijn. “Ze zijn enthousiast over de zorg.”