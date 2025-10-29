Een op vijf studenten ‘belemmerd’ in studie

Illustratie: Daan van Bommel

Angsten, geldgebrek of een fysieke aandoening… Tienduizenden studenten voelen zich belemmerd in hun studie, meldt expertisecentrum ECIO. En lang niet allemaal trekken ze bij hun opleiding aan de bel.

Een op de vijf studenten ervaart belemmeringen bij het studeren, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2025 (NSE), die zo’n 260 duizend studenten hebben ingevuld. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) zet daar in een rapport de schijnwerper op.

Uiteenlopend

De problemen lopen sterk uiteen. Als belemmeringen noemen deze studenten vaak concentratieproblemen, angst en stress, maar bijvoorbeeld ook geldgebrek, vervoer of de fysieke toegankelijkheid van hun onderwijs.

Punt publiceerde vorige week een artikel over de fysieke toegankelijkheid van Avans waarin studenten, medewerkers en een lid van het college van bestuur aan het woord komen. Daarin lees je onder meer dat Avans goede bedoelingen heeft, maar dat er drempels zijn.

In de enquête kunnen studenten ook aangeven wat dan precies de ‘bijzondere omstandigheden’ in hun leven zijn. Veel van hen zeggen dat ze ADHD, dyslexie of dyscalculie hebben. Autisme en psychische aandoeningen worden ook relatief vaak genoemd. Daarnaast heeft een flinke groep te kampen met ‘familieomstandigheden’.

Vrolijke ‘belemmeringen’ als topsport of een eigen onderneming – die misschien ook voor gemiste colleges en studievertraging kunnen zorgen – komen volgens deze NSE beduidend minder vaak voor.

Begrip

Slechts 65 procent stapt bij zulke problemen naar de opleiding. Waarom doet de rest dat niet? De helft meent ondanks de belemmeringen geen ondersteuning nodig te hebben, maar er zijn ook studenten die op dit vlak te weinig vertrouwen hebben in hun onderwijsinstelling.

Studenten weten ook lang niet altijd waar ze terechtkunnen met hun vragen. Voor alle onderwerpen die het ECIO uitsplitst (van aanwezigheidsplicht tot geldzorgen), geldt dat steevast een paar procent het ‘heel onduidelijk’ vindt wie ze moeten aanspreken en nog eens 10 à 15 procent noemt het ‘onduidelijk’. Bij zorgen over geld en huisvesting zijn dat er nog meer: rond de 25 procent.

Heeft de onderwijsinstelling begrip voor de bijzondere omstandigheden? Ja, zegt ruim 60 procent, terwijl 11 procent nee antwoordt. De rest oordeelt neutraal. Bij kleine en middelgrote onderwijsinstellingen ervaren studenten over het algemeen meer begrip dan bij de grote. (Zie grafieken.)

Toegankelijk

Natuurlijk hangt het antwoord op allerlei vragen over ook van de omstandigheid zelf af. Met een motorische beperking vind je gebouwen al snel slecht toegankelijk (25 procent). Wie een visuele beperking heeft, vindt vooral websites, lesmateriaal en de digitale omgeving minder toegankelijk.