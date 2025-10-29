Eerste Kamer stemt in met extra bezuinigingen

Illustratie: Joris Habraken

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de aanvullende onderwijsbegroting voor 2025, die ruim 400 miljoen euro aan extra bezuinigingen bevat. Een motie van D66 en andere partijen om deze bezuinigingen te schrappen, werd verworpen.

Oppositiepartijen in de Eerste kamer uitten medio oktober hun zorg over de “onomkeerbare schade” die de bezuinigingen op onderwijs en wetenschap met zich meebrengen. Samen met GroenLinks-PvdA, SP en Partij voor de Dieren diende D66 een motie in om in elk geval de nieuwe bezuinigingen uit de Voorjaarsnota te schrappen, maar die kreeg dinsdag geen meerderheid.

Vervolgens werd de aanvullende (‘suppletoire’) OCW-begroting voor 2025 aangenomen door de Senaat. Alleen GroenLinks-PvdA, D66, Volt en de SP stemden tegen.

Voor de ChristenUnie was het afschaffen van de onderwijskansenregeling het belangrijkste bezwaar tegen de OCW-begroting. “Daar hadden we niet mee in kunnen stemmen”, zegt senator Talsma. “Maar nu het kabinet voorstellen heeft gedaan om deze bezuiniging te schrappen, stemmen we alsnog vóór het wetsvoorstel.”

Duivels dilemma

Ook de Partij voor de Dieren, mede-indiener van de verworpen motie, stemde toch vóór de suppletoire begroting. Senator Visseren sprak van een “duivels dilemma”. De OCW-begroting bevat namelijk ook het amendement-Kostić, waarin de subsidies voor apenproeven geleidelijk worden afgeschaft. “In tegenstelling tot een aap die overlijdt tijdens een dierproef, zijn de onderwijsbezuinigingen niet onomkeerbaar”, legde ze uit.