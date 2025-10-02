Terug naar overzicht

Intro Festival trapt studiejaar af in stadspark Valkenberg

Door Isabel Pijnappels , Larissa Gomes Meyer , 02 oktober 2025

Avansstudenten luidden het nieuwe studiejaar feestelijk in tijdens het Intro Festival in Breda. Dit jaar vond het evenement voor het eerst plaats in stadspark Valkenberg, waar het werd gecombineerd met het festival Breda Barst.

Dankzij die samenwerking werd het festival groener, duurzamer en efficiënter georganiseerd. Studenten genoten van live muziek, foodtrucks en een gezellige sfeer, en leerden hun nieuwe studiegenoten alvast beter kennen.

Bekijk hieronder hoe dat eruit zag.

