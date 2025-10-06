Jeugdombudsmannen onderzoeken studieschuld door toeslagenaffaire

Illustratie: Janine Janssen

Door de toeslagenaffaire zijn sommige studenten extra gaan lenen om hun ouders te helpen. Maar hoeveel studenten het precies betreft weet niemand. Jeugdombudsmannen willen het daarom gaan onderzoeken.

Tijdens de toeslagenaffaire raakten veel ouders in grote financiële problemen. Ze werden onterecht beschuldigd van fraude, waardoor ze duizenden euro’s aan kindertoeslag moesten terugbetalen en daarbovenop soms hoge boetes kregen.

Ook hun kinderen werden hierdoor getroffen. Om hun ouders financieel te kunnen steunen, stopten sommige jongeren met hun studie of leenden ze grote bedragen bij DUO. Hierdoor eindigden studenten met schulden van soms tienduizenden euro’s.

Wrang

Maar om hoeveel jongeren gaat het? De jeugdombudsmannen van vijf grote steden vroegen bij verschillende overheidsinstanties om cijfers, maar die kan of wil niemand geven. Daarom willen ze nu zelf de omvang van dit probleem in kaart brengen.

“Het wrange is dat ouders hun schulden en schade wél vergoed krijgen, inclusief DUO-schulden”, staat in het persbericht van de jeugdombudsmannen van Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. “Jongeren daarentegen blijven met een zware last achter.”

Kwijtschelden

Een meerderheid van de Kamer riep de regering in 2023 op om jongeren met deze schulden te helpen, maar het toenmalige kabinet zag niets in een aparte regeling. Er zouden vanuit de gemeente of bij DUO genoeg mogelijkheden zijn voor maatwerk.

De ombudsmannen roepen jongeren daarom op om hun verhaal te delen via een anonieme vragenlijst. “We willen de verhalen en schulden van jongeren zichtbaar maken”, zegt de Amsterdamse Kinderombudsman Annemarie Tuzgöl-Broekhoven. “En de overheid laten zien waarom herstel nú nodig is.”

In maart adviseerde de commissie Hamer in een rapport om de studieschulden van deze jongeren kwijt te schelden. Maar ook het huidige (demissionaire) kabinet is dat niet van plan, liet het deze zomer weten.