Kabinet zet medische hulpverlening eindelijk in de wet

Het beroep van medisch hulpverlener krijgt wettelijke erkenning, vijftien jaar na de start van een hbo-bacheloropleiding die veel studenten trok maar zijn beloftes aanvankelijk niet kon waarmaken.

De bachelor medische hulpverlening bestaat sinds 2010. Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp of bij een ambulancedienst werken. Ze moeten snel kunnen handelen als mensen acuut zorg nodig hebben.

Maar hun beroep was aanvankelijk niet wettelijk erkend: het stond niet in het BIG-register van medische beroepen. Dus mochten de hulpverleners eigenlijk alleen onder toezicht medische handelingen verrichten. Daarom werden er maar weinig stageplekken aangeboden.

Veel studenten liepen hierdoor studievertraging op en soms moesten ze alsnog een andere opleiding gaan volgen. Dit leidde tot een reeks rechtszaken van studenten tegen hun hogescholen.

Vraagtekens

Nog maar een paar maanden geleden oordeelde de rechter in hoger beroep dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 338 duizend euro moet betalen aan een groep oud-studenten. Ook de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht raakten verwikkeld in juridische procedures. Sommige studenten kregen gelijk, andere niet.

Van 2017 tot 2022 werd het beroep als ‘experiment’ opgenomen in het BIG-register. Het was namelijk niet iedereen duidelijk waarom er een aparte erkenning voor zou moeten komen. Onder meer de Raad van State plaatste er vraagtekens bij.

In 2022 beloofde toenmalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat er toch een officiële erkenning zou komen, al eiste hij wel aanpassingen aan de opleidingen. Nu heeft de nieuwe demissionaire minister, Jan Anthonie Bruijn, het wetsvoorstel inderdaad naar de Tweede Kamer gezonden. Het moet in januari 2027 van kracht worden.

Klinisch fysici

In hetzelfde wetsvoorstel regelt de minister ook voor klinische fysici een BIG-registratie. Deze stralingsdeskundigen (op het gebied van röntgen, MRI of radioactiviteit) hebben een eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij het berekenen van de dosering bij kankerbehandelingen. Daarom moeten ook deze fysici een eigen plek in de wet krijgen. En net als medische hulpverleners komen ook zij daarmee onder het medisch tuchtrecht te vallen.