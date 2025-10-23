Oproep aan politiek: vergeet de klimaatcrisis niet

Foto van Rosy / Bad Homburg / Germany via Pixabay

Meer dan 160 bezorgde wetenschappers roepen de leiders van politieke partijen op om de bestrijding van de wereldwijde klimaatcrisis centraal te stellen in de verkiezingsstrijd. Er moet een einde komen aan nieuwe gasboringen en fossiele subsidies.

De bestrijding van de ecologische crisis speelt tot nog toe een ondergeschikte rol in de verkiezingen, staat in de petitie die door Scientists for Future is opgesteld. “Op deze manier krijgt de grootste bedreiging waar wij als mensheid voor staan nooit het podium dat ze verdient.”

Klimaatschade

Alleen al in Europa liep de klimaatschade in de afgelopen jaren op tot 43 miljard euro, staat in de petitie. De rekening van extreem weer zal voor het Europese continent het komende decennium nog verdubbelen.

De wetenschappers willen dat de leiders van politieke partijen in de resterende week voor de verkiezingen aankondigen dat de coalitie waaraan ze gaan deelnemen geen nieuwe fossiele infrastructuur zal toestaan en dat er geen nieuwe gaswinning zal plaatsvinden op de Noordzee of onder het Wad.

Inconsistent

Verder moet er een einde komen aan de 40 tot 46 miljard euro aan subsidies die jaarlijks ten goede komen aan grote vervuilers in Nederland. De petitieschrijvers citeren toonaangevende Nederlandse economen die fossiele subsidies “één van de meest extreme inconsistenties in overheidsbeleid ooit” noemen, “met mondiaal extreme weersomstandigheden als gevolg”.