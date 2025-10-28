Petitie, klachtenregen, afzegging: Gaza blijft voor onrust zorgen aan universiteiten

Rode lijn-actie op Avans

De situatie in Israël en Gaza leidt nog altijd tot felle discussies aan Nederlandse universiteiten. Een Nijmeegse pro-Palestijnse docent ligt onder vuur en in Rotterdam is een Israëlische wetenschapper niet langer welkom.

Na de oproep van onderwijsminister Gouke Moes, twee weken geleden, om aangifte te doen tegen de uitgesproken pro-Palestijnse docent Harry Pettit is er een petitie gelanceerd. Die roept op tot schorsing van de Nijmeegse docent en is inmiddels ruim 19 duizend keer ondertekend.

Pettit is omstreden vanwege zijn oproep om de staat Israël van de kaart te vegen. Hij erkent het land niet en schreef dat het “tijd is om af te maken wat de Palestijnen begonnen op zeven oktober” en om “door te gaan totdat de ‘vestigingskolonie’ is ontmanteld”.

Radboud-student Milos Boksan, actief als gemeenteraadslid van de VVD, ziet hierin een mogelijk strafbare oproep tot geweld. Hij vraagt het college van bestuur om zich van Pettits uitspraken te distantiëren, aangifte te doen en hem te schorsen.

Demonstratie tegen hoogleraar

In Rotterdam durft een hoogleraar rechtsgeleerdheid niet meer op de campus te verschijnen, na een klachtenregen van een pro-Palestijnse promovendus over onder meer haar tweets. Ze zou een bericht hebben geretweet waarin Palestijnen naar aanleiding van 7 oktober ‘bloeddorstige nazi-Arabische jihadisten’ werden genoemd, meldt Erasmus Magazine.

De promovendus vroeg daarom om een andere begeleider, maar dit verzoek werd afgewezen. Ook bemiddelingsgesprekken brachten geen oplossing. De commissie ongewenst gedrag verklaarde de klachten uiteindelijk ongegrond. Per 31 augustus is hij zijn promotieplek bij de Erasmus Universiteit kwijt.

Zijn medestanders gaan dinsdag demonstreren tegen de pro-Israëlische hoogleraar. De Erasmus Universiteit is er niet blij mee, maar kan het niet verbieden. “We respecteren de demonstratievrijheid, maar we keuren een actie die zich tegen één persoon richt af”, aldus de universiteit.

Wetenschapper niet welkom

Intussen is de Israëlische wetenschapper Eva Illouz niet meer welkom bij diezelfde Erasmus Universiteit. De socioloog zou een lezing geven voor het ‘Love Lab’, een studiecentrum van de universiteit over relaties en emoties, maar kreeg nu te horen dat het organiserende team zich er “niet comfortabel” bij voelde.

In juni besloot de Erasmus Universiteit de institutionele samenwerking met de Hebrew University, waaraan Illouz als hoogleraar verbonden is, op te schorten. Individuele contacten mochten echter wel doorgaan, waardoor haar bezoek nog altijd binnen de richtlijnen van de universiteit zou vallen.