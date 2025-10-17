Protestmars door Utrecht: ‘No roof, no future’

Woonprotest. Foto via: DUB

Enkele tientallen studenten hebben vrijdag in Utrecht gedemonstreerd voor betere huisvesting. Ze staken vlaggen omhoog, luisterden naar toespraken van de organisatoren en hielden een mars door de stad.

Het woonprotest is georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond, de Woonbond en FNV Young & United. Ook BPW, een bond voor bewoners met tijdelijke contracten of hoge huren, deed mee.

Aanleiding is de crisis op de woningmarkt: steeds minder studenten kunnen woonruimte vinden en de huurprijzen stijgen rap. “We zijn veel te afhankelijk van particuliere verhuurders”, zei LSVb-voorzitter Maaike Krom in aanloop naar het protest.