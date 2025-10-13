Terug naar overzicht

Rem op buitenlandse studenten slecht voor economie, zeggen universiteiten in Randstad

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 13 oktober 2025

Lotte Verheul
Illustratie: Lotte Verheul

Het zou Nederland een paar miljard euro kunnen kosten als universiteiten in de Randstad veel minder buitenlandse studenten mogen toelaten. Dat stellen vijf universiteiten in de aanloop naar de verkiezingen.

Wat gebeurt er als driekwart van de internationale bachelorstudenten wegblijft bij de universiteiten van Rotterdam, Leiden, Utrecht en de twee universiteiten van Amsterdam? En als ze dus ook wegblijven bij de masters? En hier niet gaan werken?

Dit hebben deze vijf Randstedelijke universiteiten laten uitrekenen door economisch onderzoeksbureau SEO. Het zou de Nederlandse economie grofweg vier tot vijf miljard euro kosten, op een totale omvang van ruim duizend miljard.

Verkiezingen
Op woensdag 29 oktober mag er weer gestemd worden. Acht politieke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma dat ze meer Nederlandstalige opleidingen in het hoger onderwijs willen. Dan komen er dus minder internationals hierheen.

Dat geluid is niet nieuw. De universiteiten hebben het onderzoek al wat langer geleden bij SEO besteld, toen ze nog vreesden voor het wetsvoorstel Internationalisering in Balans: veel Engelstalige opleidingen zouden misschien op het Nederlands moeten overstappen. Maar in mei verdween de gevreesde ‘taaltoets’ voor de bestaande bachelorstudies uit dat wetsvoorstel.

Speculatief
De universiteiten hebben zelf aan SEO gevraagd om met een daling van 75 procent te rekenen voor de bachelors en voor de masters een daling van tien tot dertig procent. Dat scenario is dus speculatief: het is niet gebaseerd op aangekondigde maatregelen.

De afgelopen jaren is de groei van de buitenlandse instroom overigens al afgenomen. De tellingen voor dit jaar zijn nog niet bekend.

Illustratie: Daan van Bommel

