Schort onderwijsbezuinigingen op, vraagt oppositie Eerste Kamer

Foto: Eerste Kamer

Oppositiepartijen in de Eerste Kamer willen dat het kabinet de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek opschort tot er een nieuw kabinet zit. Dat zou ‘onomkeerbare schade’ moeten voorkomen.

In de Eerste Kamer hebben oppositiepartijen dinsdag opnieuw hun zorgen geuit over de bezuinigingen op het hoger onderwijs en de wetenschap. GroenLinks-PvdA waarschuwde bijvoorbeeld dat “veel baanbrekend onderzoek wordt geschrapt, talloze banen op de tocht staan en de kansenongelijkheid toeneemt”. Daarnaast wijst de partij op de daling van Nederlandse universiteiten in de ranglijsten.

De senatoren debatteerden nog over de Voorjaarsnota, waarin weer nieuwe bezuinigingen op onderwijs en onderzoek stonden. Universiteiten en hogescholen krijgen minder geld om de inflatie op te vangen, is een van de maatregelen.

Schade

D66, GroenLinks-PvdA, SP en Partij voor de Dieren dienden samen een motie in om deze bezuinigingen op te schorten om “onomkeerbare schade” aan het onderwijs en de wetenschap te voorkomen. De partijen vragen om te wachten met ingrijpende maatregelen totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Een soortgelijke motie werd eerder in de Tweede Kamer ingediend bij het debat over de Miljoenennota. Die motie is toen verworpen. Ook demissionair onderwijsminister Gouke Moes ziet er niets in, bleek dinsdag. Op 28 oktober, een dag voor de verkiezingen, stemt de Eerste Kamer erover.

Inflatie

Ook volgend jaar wil het kabinet dat het mbo en hoger onderwijs de inflatie deels uit eigen zak betalen. Misschien wordt die manier van bezuinigen in de toekomst onmogelijk gemaakt. Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer wil onderzoek naar een automatische loon- en prijsbijstelling in het vervolgonderwijs (net als in het primair en voortgezet onderwijs). Dat staat in een motie die is aangenomen op de laatste dag voor het verkiezingsreces.