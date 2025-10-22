UAF nomineert vier afgestudeerde vluchtelingen voor award

Afbeelding ter illustratie, via Pexels

Een week voor de verkiezingen wordt er nog volop gediscussieerd over het asielbeleid, maar de stichting voor vluchteling-studenten UAF heeft haar digitale stemlokaal al geopend. Ze nomineert vier afgestudeerden voor de UAF Award 2025.

Meer dan negenhonderd mensen hebben al gestemd op een van de vier “getalenteerde doorzetters” die na soms jarenlang verblijf in verschillende opvanglocaties via UAF gingen studeren.

Op de website vertellen ze hun vluchtverhaal en hoe ze hier uiteindelijk – ondanks alle tegenslagen – een diploma behaalden. “Wiens verhaal inspireert jou het meest?” wil het UAF weten.

Gurgen Safarya komt uit Armenië, Zala Watanyar uit Afghanistan, Nabaz Abdallah uit Irak en Zuleyxa Balacayeva uit Azerbeidzjan. De twee mannen hebben een ad-opleiding afgerond. De vrouwen behaalden een hbo-bachelordiploma (Balacayeva) en een masterdiploma (Watanyar).

Gurgen Safarva, Zala Watanyar, Nabaz Abdallah en Zuleyxa Balacayeva. Foto: UAF

Opnieuw beginnen

Op 12 november wordt bekend wie de award gewonnen heeft. Degene met de meeste stemmen wint vierduizend euro.

Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het UAF wil vooral duidelijk maken dat vluchtelingen alles achterlaten, behalve hun talent en ervaring. “In een nieuw land beginnen ze opnieuw”, schrijft het UAF. “Vol ambitie en met een sterke wens om bij te dragen aan de samenleving.”

Het UAF begeleidt zo’n 4.200 vluchtelingen. Die volgen een ‘modulair begeleidingstraject’ dat aansluit bij hun mogelijkheden. In 2024 zijn er 1.170 aan een volledige studie in het mbo, hbo of wo begonnen.