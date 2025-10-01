Terug naar overzicht

Verkiezingen: wat zeggen partijen over hoger onderwijs en onderzoek?

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 01 oktober 2025

Leestijd: 2 minuten

Wat vind jij ervan?

reageer

In de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen roepen sommige partijen uit volle borst hoe belangrijk ze onderwijs en onderzoek vinden. Andere partijen klinken zuiniger.

Op woensdag 29 oktober zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die verkiezingen zullen ook bepalen hoe de toekomst van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek eruit gaat zien. 

In dit overzicht vergelijken we de verkiezingsprogramma’s. Let op, partijen willen zich van hun beste kant laten zien. Ze maken soms plannen waarmee ze stemmen kunnen werven en zeggen niet hoe ze die willen betalen. 

Wij verdelen de partijen steeds in twee groepen. Dat is soms een beetje zwart-wit, dus lees vooral de toelichting.

Meer geld voor studenten
Sommige partijen willen de studiefinanciering verhogen. Andere vinden dat niet nodig, bijvoorbeeld omdat sommige studenten rijke ouders hebben of omdat studenten misschien wel genoeg gaan verdienen om hun studieschulden af te lossen.

Goed om te bedenken: het verhogen van de basisbeurs is zeker niet de enige manier om de portemonnee van studenten te spekken. Dat kan ook via de zorgtoeslag, huursubsidie en bijvoorbeeld een lagere btw op boodschappen. 

Het CDA wil een beurzenprogramma voor excellente studenten. Die partij zou je dus ook in de linker tabel kunnen zetten. NSC zegt de basisbeurs in elk geval te willen behouden.

Meer studiefinanciering
 Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, tekst Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, Lettertype, logo, grafische vormgeving Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, Graphics, logo, ontwerp Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, tekst, logo, symbool Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.LogoAfbeelding met Lettertype, Graphics, groen, logo Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.		Niet in het programma
Afbeelding met Graphics, cirkel, logo, Lettertype Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, symbool, logo, Lettertype Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, Graphics, symbool, sinaasappel Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.  Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, logo Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, Lettertype, groen, ontwerp Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist. Afbeelding met zwaard Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, symbool Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist. Afbeelding met logo, Lettertype, symbool, Graphics Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.  

Hoeveel collegegeld?
Als je studeren goedkoper wilt maken, kun je ook het collegegeld verlagen. Geen 2.600 euro per jaar, maar bijvoorbeeld de helft of helemaal niets. Dat kun je doen voor álle studies of misschien alleen voor studies in tekortsectoren als de gezondheidszorg, techniek en het onderwijs. 

En sommige partijen (zoals Volt en SGP) willen een uitzondering maken voor studentbestuurders die geen tijd hebben om vakken te volgen. 

De SP wil op termijn helemaal geen collegegeld meer heffen. De VVD trekt de aandacht met een ‘kortstudeerbonus’ voor studenten die op tijd afstuderen. Dat zou dus het omgekeerde zijn van een langstudeerboete (waar BBB voor pleit). Zo’n boete krijgen de onderwijsinstellingen van de VVD wél: zij moeten een vertragingsbijdrage betalen als studenten uitlopen.

(Soms) minder collegegeld
Afbeelding met Graphics, cirkel, logo, Lettertype Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, Graphics, symbool, sinaasappel Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, tekst Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, symbool, logo, Lettertype Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, Lettertype, logo, grafische vormgeving Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.LogoAfbeelding met Lettertype, Graphics, groen, logo Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.		Niet in het programma 
Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, Graphics, logo, ontwerp Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist. Afbeelding met Lettertype, tekst, logo, symbool Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, logo Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Graphics, Lettertype, groen, ontwerp Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist. Afbeelding met zwaard Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, symbool Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist. Afbeelding met logo, Lettertype, symbool, Graphics Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Terugblik op de coronacrisis in het hoger onderwijs

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 05 maart 2025

Lees meer
Illustratie: Esmee Rops

Hete hangijzers in verkiezingsprogramma’s

Door: Hoger Onderwijs Persbureau 21 augustus 2025

Lees meer

Laatste nieuws

vr 12:10

Inflatie, stage, spionage… Vlak voor verkiezingen stemt Tweede Kamer over moties

do 17:00

Intro Festival trapt studiejaar af in stadspark Valkenberg

do 16:05

Avans+ heet vanaf nu Habeo+

do 11:30

Studentenorganisaties willen verplichte stagevergoeding, onderwijsminister ook

do 07:00

Avans na 11 jaar niet meer beste grote hogeschool van Nederland

Cookie instellingen Cookies