Verkiezingen: wat zeggen partijen over hoger onderwijs en onderzoek?

In de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen roepen sommige partijen uit volle borst hoe belangrijk ze onderwijs en onderzoek vinden. Andere partijen klinken zuiniger.

Op woensdag 29 oktober zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die verkiezingen zullen ook bepalen hoe de toekomst van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek eruit gaat zien.

In dit overzicht vergelijken we de verkiezingsprogramma’s. Let op, partijen willen zich van hun beste kant laten zien. Ze maken soms plannen waarmee ze stemmen kunnen werven en zeggen niet hoe ze die willen betalen.

Wij verdelen de partijen steeds in twee groepen. Dat is soms een beetje zwart-wit, dus lees vooral de toelichting.

Meer geld voor studenten

Sommige partijen willen de studiefinanciering verhogen. Andere vinden dat niet nodig, bijvoorbeeld omdat sommige studenten rijke ouders hebben of omdat studenten misschien wel genoeg gaan verdienen om hun studieschulden af te lossen.

Goed om te bedenken: het verhogen van de basisbeurs is zeker niet de enige manier om de portemonnee van studenten te spekken. Dat kan ook via de zorgtoeslag, huursubsidie en bijvoorbeeld een lagere btw op boodschappen.

Het CDA wil een beurzenprogramma voor excellente studenten. Die partij zou je dus ook in de linker tabel kunnen zetten. NSC zegt de basisbeurs in elk geval te willen behouden.

Meer studiefinanciering

Niet in het programma



Hoeveel collegegeld?

Als je studeren goedkoper wilt maken, kun je ook het collegegeld verlagen. Geen 2.600 euro per jaar, maar bijvoorbeeld de helft of helemaal niets. Dat kun je doen voor álle studies of misschien alleen voor studies in tekortsectoren als de gezondheidszorg, techniek en het onderwijs.

En sommige partijen (zoals Volt en SGP) willen een uitzondering maken voor studentbestuurders die geen tijd hebben om vakken te volgen.

De SP wil op termijn helemaal geen collegegeld meer heffen. De VVD trekt de aandacht met een ‘kortstudeerbonus’ voor studenten die op tijd afstuderen. Dat zou dus het omgekeerde zijn van een langstudeerboete (waar BBB voor pleit). Zo’n boete krijgen de onderwijsinstellingen van de VVD wél: zij moeten een vertragingsbijdrage betalen als studenten uitlopen.