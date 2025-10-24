WOinActie en vakbonden: “Voor verkiezingen nog één keer laten zien dat we er zijn”

Illustratie: Lotte Verheul

Met rode vierkantjes en rode paraplu’s gaan docenten en onderzoekers maandagavond op het Domplein in Utrecht demonstreren tegen de bezuinigingen én samen het lijsttrekkersdebat volgen.

“We willen voor de verkiezingen nog één keer laten zien dat we er zijn”, zegt organisatiepsycholoog Jaelah van Tol, docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en activist voor de wetenschap. Ze is een van de krachten achter de beweging WOinActie.

Samen met vakbonden FNV en AOb zet WOinActie maandag een groot scherm op het Domplein in Utrecht om met zoveel mogelijk demonstranten het EenVandaag-lijsttrekkersdebat te volgen.

Lijsttrekkers

In Ahoy Rotterdam gaan zes lijsttrekkers voor een publiek van tweeduizend studenten met elkaar in debat over politieke kwesties, allemaal in een poging om nog één keer de kiezers te bereiken.

Dat laatste willen de activisten dus ook. Ze hopen dat mensen bij het bepalen van hun stem ook aan het onderwijs en de wetenschap denken. “Stem voor partijen die het beste voorhebben met onderwijs en onderzoek”, zegt Van Tol.

Maar ze willen ook de politiek aan het jasje trekken. “We zijn nog steeds verdrietig en boos over de bezuinigingen en willen dat die ongedaan worden gemaakt”, zegt ze.

Analyse

Op het Domplein is er vanaf half zes een programma met politieke sprekers. Om 18.15 uur begint het debat, dat nog geen uur duurt. Na afloop gaan onderzoekers het debat analyseren. Ze buigen zich over thema’s als de rechtstaat, migratie, wonen, democratie en het klimaat.

Er zijn vlak voor de verkiezingen meer demonstraties gepland. Zondag is bijvoorbeeld ook de klimaatmars in Den Haag. Van Tol hoopt dat mensen niet moe zijn van het demonstreren en toch naar Utrecht komen. “Onze zichtbaarheid is belangrijk”, zegt ze.

De bezuinigingen gaan doorwerken, voorspelt ze. Universiteiten moeten personeel ontslaan of verlengen de tijdelijke contracten niet. “Degenen die overblijven, moeten het werk dan opvangen. De werkdruk zal oplopen en die is toch al onnatuurlijk hoog.”

Het kan

Actievoeren helpt, onderstreept ze. “Vergeet niet wat we allemaal bereikt hebben. We dreigen het soms te vergeten, maar de langstudeerboete is bijvoorbeeld geschrapt. In het vorige kabinet kwam er veel geld bij, mede door WOinActie, dus het kan gewoon.”

Ze hoopt dat partijen als D66, GroenLinks-PvdA en de SP als winnaars uit de bus rollen, want die willen in onderwijs en onderzoek investeren. In het CDA, dat hoog in de peilingen staat, heeft Van Tol minder fiducie. “Die partij heeft de huidige bezuinigingen aan een meerderheid in de Eerste Kamer geholpen.”

Dat deden de christendemocraten overigens met ChristenUnie, SGP en JA21. Het gebeurde na een compromis waarin een deel van de bezuinigingen op onderwijs – waaronder de langstudeerboete – van tafel ging.