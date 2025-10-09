Terug naar overzicht

Zo denken Avansstudenten over de verkiezingen

Door Isabel Pijnappels , 09 oktober 2025

Studenten in de Hogeschoollaan

De verkiezingen van 29 oktober komen eraan en ook op Avans houdt dat de gemoederen bezig. Tussen colleges, deadlines en tentamens proberen studenten een partij te vinden die past bij wat zij belangrijk vinden. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

Punt sprak verschillende studenten over hun stemgedrag, de thema’s die voor hen tellen en hoe ze proberen te bepalen op wie ze willen stemmen. Van klimaat en woningnood tot de oorlog in Gaza. Niet iedereen weet het al zeker: sommigen twijfelen nog en een ander slaat deze verkiezingen liever over.

Bekijk in de video hieronder hoe Avansstudenten denken over de verkiezingen en hoe zij omgaan met de keuzestress die daarbij komt kijken.

