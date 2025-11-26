Aantal Duitse studenten in grensregio’s keldert

Steeds minder Duitsers kiezen voor een studie in Nederland. Vooral in de grensregio’s Groningen, Twente en Arnhem/Nijmegen gaat het hard: hier daalt hun aantal met ruim twintig procent.

Eerder dit jaar bleek al dat het aantal Duitse studenten in Nederland terugloopt. In 2020/2021 telde Nederland bijna 25 duizend Duitse studenten, in 2024/2025 waren dat er nog maar 20 duizend.

Veel van hen trekken traditioneel naar de grensregio’s; in Limburg is zelfs één op de zes studenten Duits. Voor een student uit Aken is Maastricht gemakkelijk bereikbaar: de treinrit is kort, en elk weekend je ouders bezoeken of zelfs thuis blijven wonen is prima te doen.

In vergelijking met andere grensgebieden valt de daling in Limburg mee. Het aantal Duitse studenten daalde er de afgelopen drie jaar met ongeveer zeven procent, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In andere grensgebieden ging het harder.

Twintig procent

In Groningen stonden in 2021/2022 nog bijna drieduizend Duitse studenten ingeschreven. In 2023/2024 waren dat er nog maar 2280: een daling van bijna 22 procent. Ook in de grensregio’s Twente en Arnhem/Nijmegen studeren ruim twintig procent minder Duitsers.

Studentensteden als Amsterdam, Utrecht, Leiden en Delft verwelkomden in 2023/2024 eveneens minder Duitse studenten, maar daar is de daling minder sterk: tussen de twee en tien procent.

© HOP. Bron: CBS.

Andersom

Duitsers blijven overigens nog altijd de grootste groep internationale studenten in Nederland. Andersom vertrekken relatief weinig Nederlanders voor hun studie naar Duitsland: in 2021 ging het om nog geen tweeduizend studenten. Ze kiezen vaker voor België (ongeveer vierduizend studenten) of het Verenigd Koninkrijk (zo’n 3,6 duizend studenten).